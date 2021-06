È già domani, il nuovo album dei Fast Animals and Slow Kids esce il 17 settembre

Dopo l’uscita dei singoli Come un animale e Cosa ci direbbe, i Fast Animals and Slow Kids annunciano l’uscita del prossimo disco, prevista per il 17 settembre. Il titolo sarà È già domani (Woodworm in licenza esclusiva per Believe).

L’album verrà pubblicato in diverse versioni fisiche, che sono tutte già disponibili per il preorder, e per il preadd su Spotify e PreSave su Apple Music. Tutte le informazioni e i dettagli sulle versioni del disco qui. Arriva poi anche un brano inedito dal titolo Senza Deluderti, che sarà disponibile da venerdì 25 giugno in tutti gli store digitali.

Fast Animals and Slow Kids, Dammi più Tempo – Il Tour Acustico

La band perugina scalda nel frattempo i motori per la tanto attesa ripartenza live. Il Dammi più tempo – Il Tour Acustico (prodotto da Vivo Concerti) prenderà il via venerdì 25 giugno da Firenze (Edera Night 6.0) e si chiuderà a Firenze (31 agosto, Anfiteatro Romano).

Dammi più Tempo sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band, che da sempre ha trovato sul palcoscenico il proprio habitat naturale.

Il percorso di avvicinamento verso il tour estivo è stato scandito dalla pubblicazione sul canale YouTube dei FASK del documentario Dammi più Tempo. Si tratta di 5 puntate prodotte da Show Reel Factory. In ciascun episodio, i FASK si raccontano nella loro Perugia, ripercorrendo i loro primi dieci anni di carriera. Eseguono inoltre, da ciascuno dei loro dischi, un brano in versione acustica, così come accadrà durante il tour. Le prime 4 puntate (dedicate rispettivamente agli album Cavalli, Hybris, Alaska e Forse non è la felicità) sono già disponibili e la quinta ed ultima sarà online giovedì 24 giugno.