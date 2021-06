Aura Monè, in anteprima il video di ‘Give Me Up’

In anteprima su Revenews il video di 'Give Me Up' di Aura Monè, disponibile in rotazione radiofonica dal 18 giugno.

Si intitola Give Me Up il primo singolo di Aura Monè, disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica dal 18 giugno. Un esordio solista all’insegna della pop-dance made in Italy e una colonna sonora perfetta per l’imminente stagione estiva.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Aura Monè e Stefano Picchi, include una sequenza di immagini di backstage. Nelle immagini vediamo la trasformazione dell’artista, dal trucco al finale a un balletto coinvolgente, dal sapore pop dance estivo e assolutamente made in Italy.