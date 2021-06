GROUP5, esce il singolo ‘Chance’: «La periferia è simbolo di errore o di rivincita»

Si intitola 'Chance' il singolo di debutto di GROUP5, la crew milanese di Gratosoglio che canta la rivincita delle periferie.

Il percorso discografico di Group5 inizia da Chance, il singolo di debutto del collettivo milanese di Gratosoglio – Zona 5. Un brano che non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni e sul talento dei quattro rapper – Kerim Levrai, MadPrince, Marsiglia e Orfedi – che, nella crew, mischiano culture e influenze. È la forza delle loro origini – che toccano terre dall’Italia a Perù, Tunisia, Marocco fino ad arrivare al Cile – fondendo italiano, arabo, francese e spagnolo.

«La periferia è tante cose: amore, fallimento, gioie e delusioni ma soprattutto crescita. – dicono gli artisti – La periferia ti insegna a essere più forte e a conoscere la vita, bella o brutta che sia, senza lasciarti seconde chance. La periferia è simbolo di errore o di rivincita. Gratosoglio è la nostra periferia, GROUP5 è la nostra rivincita».

Ed è proprio alle periferie che la crew dà voce, con l’intento di uscire da situazioni difficili usando la propria creatività. La strada, i soldi, le difficoltà che si scontrano con il desiderio di non arrendersi e di ottenere il meglio per sé stessi e per la propria famiglia.

Il singolo è accompagnato dal videoclip diretto da School Project per la regia di Simone Mariano e Federico Merlo. La situazione raccontata nel video riprende i quattro rapper tra le iconiche torri di Gratosoglio, con l’obiettivo di rappresentare l’intero quartiere in cui vivono attraverso la loro musica.