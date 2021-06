5×5 editori: al Brancaleone di Roma cinque giorni dedicati all’editoria indipendente

5x5 editori: cinque giorni dedicati all'editoria indipendente nati dalla collaborazione tra Bookish e il circolo Arci Brancaleone.

Prenderà il via a Roma a partire dal 30 giugno 5×5 editori, piccola fiera di editoria indipendente. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la libreria indipendente Bookish e il circolo Arci Brancaleone. Cinque giorni per cinque case editrici indipendenti.

L’Estate Romana Autogestita del Brancaleone si arricchisce quindi di un appuntamento importante e nuovo nel panorama culturale della capitale, a cui parteciperanno editori, autori e lettori. Il Garden dello storico centro sociale di via Levanna si riempirà di momenti di incontro, presentazioni di libri e talk, reading e musica. Il programma di ogni giornata sarà organizzato da una delle case editrici partecipanti alla manifestazione. Minimum Fax, Sur, Racconti edizioni, Effequ, NOT-Nero sono le case editrici protagoniste. Per tutti e cinque i giorni proporranno i propri libri circondati dal giardino accogliente del Brancaleone nel cuore del III Municipio di Roma.

Il programma di 5×5 editori

Mercoledì 30 giugno

Selezioni musicali a cura di minimum fax.

Giovedì 1 luglio

Racconti edizioni presenta Marco Marrucci e il suo ultimo libro Novena insieme a Luciano Funetta. A seguire insieme a Astracult presenteranno il film La cosa di John Carpenter.

Venerdì 2 luglio

Effequ presenta Domitilla Pirro, Luca Giommoni e Giorgia Sallusti che dialogano sul confine tra letteratura per ragazzi e letteratura per adulti. Selezione musicale a cura di Effequ.

Sabato 3 luglio

Bingo delle presentazioni, proiezioni e dj set a cura di NOTNero.

Domenica 4 luglio

Martina Testa, editor e traduttrice di Sur, dialoga con Irene Graziosi, autrice di Venti.

Tutti i dettagli del programma e gli eventi aggiuntivi saranno via via comunicati anche sui social dedicati.

Quando: da mercoledì 30 giugno a domenica 4 luglio, dalle 18 alle 23

Dove: Brancaleone, Via Levanna 11 (entrata al giardino dalla Riserva dell’Aniene, via Nomentana 700 altezza via Jacopo Sannazzaro).