Spongebob celebra la Giornata Mondiale degli Oceani su Nickelodeon

Una programmazione speciale dedicata alla Giornata Mondiale degli Oceani su Nickelodeon insieme a Spongebob (e non solo).

Martedì 8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani e Nickelodeon sposa totalmente la causa con una programmazione ad hoc. L’oceano ha infatti bisogno di una generazione attiva e responsabile e nessuno meglio di SpongeBob SquarePants potrebbe trasmettere il giusto messaggio.

Così, l’8 giugno, su Nickelodeon (Sky 605) alle 14:45 andrà in onda una maratona di episodi di SpongeBob. Saranno intervallati da alcune pillole in cui la spugna marina invita i suoi amici sulla terra a rispettare il Pianeta con gentilezza. Nei video verranno mostrate le bellezze dell’ecosistema marino, intervallati da alcuni sketch video in cui SpongeBob aiuta i bambini a comprendere meglio il messaggio.

Per i più piccoli che guardano NickJr (Sky 603) alle ore 20:00 sarà trasmessa la maratona di Baby Shark’s Big Show, la nuovissima serie che ha recentemente debuttato in Italia e che racconta le storie della famiglia di Baby Shark. Insieme a loro i bambini scopriranno quanto è importante l’amicizia, il lavoro di squadra, il rispetto e la gentilezza. Andranno inoltre alla scoperta di nuovi ambienti sottomarini e impareranno l’importanza di un ecosistema in equilibrio per la sopravvivenza di tutte le specie marine.

All’Acquario di Genova sarà invece accesa la Nickroom, un momento social con il talent Daniele Davì. E sempre a Genova, nel Porto Antico, martedì 8 giugno sarà inaugurato il primo Seabin sponsorizzato Nickelodeon e SpongeBob, un vero e proprio cestino del mare per la raccolta dei rifiuti galleggianti, che permetterà di raccogliere dalla superficie dell’acqua circa 1,5 kg di rifiuti al giorno.