Ed Sheeran, un concerto gratuito per TikTok UEFA EURO 2020

Con un video insieme a David Beckham, Ed Sheeran ha annunciato un concerto su TikTok per TikTok UEFA EURO 2020. Tutte le info.

Ed Sheeran ha annunciato, con l’aiuto dell’icona sportiva David Beckham, che si esibirà al TikTok UEFA EURO 2020 show. Disponibile soltanto dal canale TikTok del cantautore britannico, lo speciale concerto sarà live dallo stadio di casa, il Portman Road di Ipswich Town, il 25 giugno alle 22 (ore italiana).

In occasione del concerto, Ed Sheeran si esibirà live – per la primissima volta – con il suo nuovo singolo.

Il video dell’annuncio con David Beckham e Ed Sheeran è disponibile sia sul canale TikTok del cantautore sia sul canale TikTok dello sportivo. Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming da Ipswich e sarà visibile gratuitamente su TikTok. Inoltre la performance sarà nuovamente disponibile per la visione il 26 giugno, il 27 giugno e il 9 luglio. Per il pubblico di tutto il mondo.

«Non vedo l’ora di esibirmi per il TikTok UEFA EURO 2020 show in diretta da Portman Road. – ha commentato Ed Sheeran – È un luogo che amo e non vedo l’ora di cantare alcuni dei brani più amati dai fan e condividere per la prima volta LIVE il mio nuovo singolo. Vi aspetto il 25 giugno!».

«Siamo onorati di ospitare Ed Sheeran per questo speciale concerto durante i Campionati Europei UEFA. È una delle più grandi pop star della sua generazione, un artista rivoluzionario e siamo certi che questo sarà un momento unico per la community di TikTok di tutto il mondo», ha aggiunto Paul Hourican, Head of Music Operations UK at TikTok.