Laverne Cox protagonista del nuovo video a supporto dei diritti LGBTQ per Sodastream

SodaStream sceglie Laverne Cox come protagonista del nuovo video a supporto dei diritti LGBTQI+. Ecco il video della campagna.

SodaStream lancia la sua campagna 2021 a sostegno del Pride e sceglie Laverne Cox. L’attrice trans candidata agli Emmy e attivista, lancia il proprio messaggio a sostegno dei diritti LGBTQI+ nel bellissimo video d’animazione Rainbow story.

Nella clip Laverne veste i panni di una supereroina che accompagna il pubblico nei momenti chiave della sua vita. Il video inizia con sequenze live action e passa all’animazione man mano che la storia prende forma. Nel video Laverne cresce e supera, fin dall’infanzia, le sfide che l’hanno resa la donna forte che è oggi. Prendendo parte a importanti battaglie LGBTQI+, celebrando successi personali e conquistando primati per l’intera comunità transgender.

«Amo Sodastream e amo l’idea di essere una supereroina. – dice Laverne Cox – Mi piace anche che una parte dei proventi della vendita della Rainbow Story Special Edition andrà a favore di ILGA World, l’associazione internazionale che riunisce più di 400 gruppi LGBTQI+ nel mondo. Per me sta tutto nel restituire e nel rendersi utile».

SodaStream, Laverne Cox e l’importanza dell’uguaglianza

«In SodaStream siamo per l’uguaglianza. Siamo felici di partecipare nuovamente al Pride quest’anno e onorati di collaborare con Laverne, un modello per tutte le persone. – ha commentato Karin Schifter-Maor, Chief Marketing Officer di SodaStream – Ci auguriamo che il nostro special kit in edizione speciale incoraggi la nostra community a condividere con orgoglio la propria storia».

Con questo video Sodastream vuole infatti trasmettere al pubblico un messaggio di incoraggiamento a condividere con orgoglio la propria storia arcobaleno, per celebrare il potere della diversità e dell’inclusione.

In occasione del mese del Pride, il brand lancia anche Rainbow Story Special Edition. Si tratta di un kit in edizione limitata composto da un gasatore Spirit nero verniciato opaco e da una confezione di pennarelli con i colori dell’arcobaleno per personalizzare il gasatore con la propria storia di orgoglio. Per promuovere la causa, per il terzo anno consecutivo Sodastream è al fianco di ILGA World. A ILGA World andrà il 10% dei ricavi generati dalla vendita dei kit in edizione limitata.