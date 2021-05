Nuova impresa per l’artista multiplatino Pharrell: ecco The Goodtime Hotel

Pharrell e David Grutman hanno inaugurato il loro primo albergo: ecco ‘The Goodtime Hotel’ a Miami Beach. E il nome ne racconta tutta la filosofia.

La filosofia del The Goodtime Hotel è già tutta nel suo nome. A inaugurare l’albergo che traduce in ospitalità uno stile di vita all’insegna della spensieratezza e dello stare bene è l’artista multiplatino Pharrell Williams insieme all’imprenditore David Grutman. Le firme degli ambienti, invece, sono dell’architetto Morris Adjmi, del designer Ken Fulk e dell’architetto paesaggista Raymond Jungles.

La struttura, al 404 di Washington Avenue/6th Street nel cuore di South Beach e ha ufficialmente aperto i battenti ad aprile 2021. e dischiuso un mondo fatto di colori tenui, leggerezza e un’atmosfera rilassata. Le duecentosessantasei camere per gli ospiti si ispirano a un’estetica Art Déco reinventata per dare agli ospiti un assaggio di ‘good life’.

Relax, divertimento, uno stile di vita attivo ed equilibrato tra party e riposo. È questo quello che promette The Goodtime Hotel, quasi fosse un’isola felice nel cuore di Miami. E non poteva essere altro se non una super festa a inaugurare l’albergo con dj set e celebrities a ogni angolo.

Foto di Alice Gao da Ufficio Stampa The Goodtime Hotel

LEGGI ANCHE: Paulo Coelho perde follower dopo aver supportato i BTS: «Non mi preoccupo, ammiro i ragazzi»

“Vogliamo che The Goodtime Hotel trasmetta una sensazione di rivitalizzazione e quel raro ed eccitante brivido che prende il sopravvento quando scopri qualcosa di speciale”, afferma Pharrell Williams. “È quella sensazione adrenalinica di entrare in un ambiente completamente nuovo e in una nuova mentalità. Questo posto offrirà un momento di benessere a tutti coloro che vi passeranno.”

“Il mio primo hotel doveva rompere gli schemi”, aggiunge da parte propria David Grutman. “Si tratta di offrire una vacanza all’interno di una città che è già nota come luogo di vacanza. Quando arrivi in ​​hotel e varchi le nostre porte, diventa un’esperienza completa. Quando sei al Goodtime, vogliamo che tu senta come se le tue preoccupazioni e ansie fossero rimaste fuori. Sono orgoglioso di aver lavorato a stretto contatto con Pharrell, Michael, Eric e Ken Fulk per dare vita a questo hotel.” Non vi viene voglia di partire subito?

Foto di Alice Gao a Ufficio Stampa The Goodtime Hotel