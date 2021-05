Verbania, al via dal 5 giugno l’estate culturale de Il Maggiore

A Verbania una serie di appuntamenti per riscoprire grazie alla cultura le meraviglie della "città giardino sul lago".

Il Centro Eventi Il Maggiore di Verbania riapre alla vita con la sua ricca estate culturale, che prenderà il via il 5 giugno. Il sogno è quello di poter raccontare il territorio attraverso la cultura, un faro acceso e puntato sulla città giardino sul lago.

«Quest’anno il teatro Il Maggiore festeggia 5 anni. È un anniversario importante per questo luogo che rappresenta un polo fondamentale della nostra crescita culturale. Specialmente in questo periodo complesso, ha saputo dimostrarci la sua utilità strutturale e strategica come centro servizi. Tra le altre cose, è oggi per il territorio un punto di riferimento per i vaccini. – ha commentato Silvia Marchionini, Sindaco di Verbania – La stagione teatrale che presentiamo quest’anno non ha solo nomi importanti in calendario, ma ha l’obiettivo di contribuire a rilanciare il turismo del territorio e di proseguire il percorso iniziato con Verbania Capitale della Cultura».

Un cartellone in cui il meglio della prosa, della musica, dell’opera, della danza e una serie di appuntamenti dedicati al 700° anniversario della morte di Dante Alighieri si intrecciano. La stagione, dopo mesi di chiusura, permetterà di ritrovarsi in platea, tornando a condividere emozioni assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore.

Verbania, una stagione importante per la ripartenza

«La stagione che andiamo a presentare è estremamente importante, perché vuol dire riaprire, ricominciare. Possiamo dire che questo è un piano di ripresa e resilienza, per voler utilizzare le stesse parole che aveva usato il Presidente del Consiglio parlando di recovery fund. Non voglio nascondermi dietro ad alcune preoccupazioni oggettive. In questo momento non riusciamo a prevedere come reagirà il pubblico, quante persone vorranno tornare a rivivere il sogno. Ci vedo un rischio, certo, ma un rischio che vale assolutamente la pena correre perché siamo pronti a riprendere a fare tutte queste attività in presenza – ha continuato Rita Nobile, Presidente della Fondazione Il Maggiore – Il mio augurio, il nostro augurio, è che la gente possa così ritrovare sé stessa, soprattutto la parte che è andata persa in questi ultimi mesi. Perché, come dimostrato, la cultura nelle sue varie forme crea e induce benessere psicologico».

L’Estate Culturale di Verbania sarà inaugurata sabato 5 giugno (ore 21.00 – sala teatrale) da Anima Smarrita, il primo dei quattro spettacoli parte della rassegna dedicata a Dante Alighieri, a cura di Alessio Boni e Marcello Prayer. Un gioco di riflessi in cui, disvelamenti e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella nudità scenica a servizio della parola. Al tumulto fonico delle terzine di Dante si affiancano testimonianze audio di poeti del novecento italiano, uniti tutti dall’amore verso la Visione dantesca.

Estate culturale: biglietti e info

I biglietti saranno in vendita da giovedì 20 maggio 2021 con le seguenti modalità:

Online dal sito www.ilmaggioreverbania.it al link https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

al link Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Verbania, sede di Piazza Garibaldi 15 a Verbania Pallanza, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Presso la biglietteria del Teatro la sera degli spettacoli, dalle ore 18,00

Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento)