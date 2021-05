‘Domenica In’, in esclusiva i Måneskin in collegamento da Fiumicino: «Stanchi ma felici»

I Måneskin tornano in Italia dopo la vittoria a Eurovision 2021, il collegamento in esclusiva da Fiumicino con 'Domenica In'.

I Måneskin – dopo la vittoria a Eurovision 2021 – tornano in Italia e ad accoglierli (almeno virtualmente) è Mara Venier, in collegamento dallo studio di Domenica In. In esclusiva, la band si è infatti collegata live dall’Aeroporto di Fiumicino di Roma. Sono le prime immagini dell’arrivo in Italia dei Måneskin dopo la vittoria.

Mara Venier li saluta affettuosamente. «Immagino la vostra gioia» dice Mara Venier. «Eh, è parecchia, siamo molto felici» risponde Damiano. La conduttrice chiede quindi ai ragazzi della band se non siano un po’ stanchi. «Stanchi, ma felici. – risponde Damiano – Non abbiamo dormito. Abbiamo festeggiato giustamente. Ne è valsa la pena. Mo se annamo a riposà».

Mara Venier ha poi invitato la band ad andare in studio ospiti di Domenica In la prossima domenica. Ricordiamo che, già prima della finale, Zitti e Buoni – canzone vincitrice a Sanremo 2021 – è risultata essere la canzone più ascoltata in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara tra marzo 2021 e maggio 2021 su Spotify. Il brano ha avuto successo anche oltre confine ed è stato il più ascoltato dagli utenti Spotify in diversi paesi del mondo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Austria e Ungheria.