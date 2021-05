Love is Love: DeAkids celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia

Il 17 maggio DeAKids celebrerà la Giornata Internazionale contro l’omofobia con Love is Love, una programmazione speciale con contenuti a tema per sensibilizzare i ragazzi contro l’omofobia e il bullismo. A partire dalle ore 15.20 sul canale 601 di Sky e su NOW TV andranno in onda le interviste del programma Special Guest. Gli ospiti risponderanno anche a domande su come si combattono le manifestazioni di omofobia e di bullismo.

Lillo – da sempre vicino ai ragazzi – racconterà la sua passione per i fumetti e quanto sia importante per lui lavorare con i bambini.

Tra gli intervistati della giornata ci saranno anche Alvaro Soler, e – dopo il successo di Sanremo 2021 – Wrongonyou in compagnia del suo bassotto Gino. Andranno anche in onda le puntate di Special Guest con Federico Cesari e Beatrice Bruschi, protagonisti di Skam Italia.

Love is Love su DeAKids: maratona Unlockdown e una puntata speciale de Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni

Spazio anche ad una puntata speciale, a tema omossesualità, del programma Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni, condotto da Matteo Valentini e Sofia Dalle Rive. Il programma è firmato da Alberto Pellai e Barbara Tamborini, noti rispettivamente come psicoterapeuta e psicopedagogista.

In onda anche lunedì 17 maggio su DeAKids in binge watching la maratona della serie Unlockdown. Nella sitcom uno dei protagonisti, il giovane Leo, interpretato da Sebastiano Fighera, farà coming out nel corso degli episodi. La regia della serie, prodotta internamente da KidsMe, la children content factory del gruppo, è di Gianluca Leuzzi, gia regista dei film dei Me contro Te.