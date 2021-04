Roby Facchinetti: «Appoggio pienamente il DDL Zan»

Ospite di 'Da Noi... A Ruota Libera', Roby Facchinetti mostra il suo pieno sostegno al DDL Zan. Ecco il video.

Nel salotto di Da Noi… A Ruota Libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, Roby Facchinetti dice la sua sul DDL Zan.

«Appoggio pienamente la modifica della Legge Zan – dice Roby – perché in un Paese civile come il nostro questa modifica è molto importante. Difende tutti, al di là di ogni differenza».

«C’è rispetto, bisogna rispettare le differenze» puntualizza Roby Facchinetti, mentre Francesca Fialdini precisa appunto che il DDL Zan prevede una modifica di una legge già preesistente, esistendo ogni tutela «al di là di ogni differenza».

Il mondo dello spettacolo – e soprattutto della musica – si è fatto notevolmente sentire sull’approvazione del DDL Zan. In prima linea Fedez, che – insieme a Chiara Ferragni – ha invitato i suoi follower a firmare anche una petizione sull’approvazione del DDL. Non solo, in una diretta proprio con Alessandro Zan, Fedez ha provato a chiarire i punti che potevano risultare ancora oscuri a gran parte degli italiani.

Nelle ultime ore, il sostegno al DDL è aumentato esponenzialmente sui social e non solo da parte di volti noti. Ovunque era possibile scovare foto di persone con la scritta DDL Zan sulla mano, a sostegno della legge. E sono arrivati anche ‘supporti’ inattesi, come quello di Alessandra Mussolini. La puntata è su www.raiplay.it.