Le Radici dell’Orgoglio: il podcast di Costantino Della Gherardesca sui 50 anni del Movimento LGBT+ in Italia

'Le Radici dell'Orgoglio' è il nuovo podcast di Costantino Della Gherardesca che racconta la storia del Movimento LGBT+ in Italia.

Il 15 aprile 2021 si celebra il 50° anniversario della nascita del Movimento Gay Italiano. Per l’occasione, Costantino della Gherardesca ha prodotto e dato la voce al primo podcast che ne racconta la storia, grazie ai documenti raccolti da Giorgio Bozzo.

Il materiale – raccolto in anni di lavoro – è costituito da interviste ad attivisti e protagonisti di questa storia. Da Fernanda Pivano a Massimo Consoli, Enzo Francone, Marco Silombria.

Il racconto dei protagonisti e gli interventi di Costantino ricostruiscono la storia della militanza LBGT italiana dalla prima associazione per i diritti per gli omosessuali ai giorni nostri. Ma offrono anche uno spaccato della storia e della cultura del Novecento italiano che non è mai stata raccontata con la dovuta attenzione. Non quindi un documentario audio su un piccolo mondo antico, ma la ricostruzione del contesto in cui si è combattuta la battaglia per modificare la percezione dell’omosessualità. Ne esce lo spaccato di un’epoca, vista da un punto di vista diverso, che ne rivela nuovi aspetti, nuove sfumature.

Il podcast di Costantino Della Gherardesca: cosa accadde nel 1971

Dalla pubblicazione il 15 aprile 1971 sul quotidiano La Stampa della recensione del saggio Storia di un omosessuale (Giacomo D’Aquino, Feltrinelli) sono passati 50 anni. Quello scritto, all’apparenza innocuo, fece decidere a un gruppo di giovani gay torinesi che era giunto il tempo di togliere la parola agli eterosessuali su ciò che realmente fosse e significasse il termine omosessualità e di combattere una lotta – che all’inizio ebbe i caratteri della rivoluzione – per rivendicare dignità ed emancipazione sociale alle persone omosessuali. Così nacque il F.U.O.R.I (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) e con esso ebbe inizio il lungo percorso verso l’accettazione e i diritti civili primari. 50 anni di lotte, rivendicazioni, dibattiti che ancora non ha trovato la sua conclusione.

Il progetto sarà finanziato con una campagna di crowdfunding che verrà lanciata sul sito www.leradicidellorgoglio.it .

LE RADICI DELL’ORGOGLIO è un podcast in27 episodi disponibile dal 15 aprile 2021 ogni settimana su tutte le piattaforme gratuite di podcast. Da un’idea di Giorgio Bozzo è scritto da Giorgio Bozzo, Jacopo Bedussi, Andrea Meroni, Bianca Rondolino. Prodotto da KIDNEY BINGOS e curato da Arianna Romagnolo. Le musiche originali sono di Francesco Ambrosini (Duck Chagall). La grafica e sito web di Andrea Scarfone (skarfo.com).