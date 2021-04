Fedez ed Elodie al fianco di Malika Chalhy: quando il sostegno corre sui social

La notizia di Malika, costretta dai parenti a lasciare la famiglia per la sua omosessualità, non lascia indifferenti. Fedez ed Elodie sono i primi artisti a sostenerla.

Il caso di Malika Chalhy, la ragazza costretta dai parenti a lasciare la famiglia e minacciata per via della sua omosessualità, non può lasciare indifferenti. Le immagini e soprattutto le parole, o meglio gli insulti, che le sono stati rivolti stanno facendo il giro del web raccogliendo le reazioni indignate di moltissimi utenti. E fra i primi che hanno deciso di rendere pubblica la loro solidarietà ci sono Fedez ed Elodie.

Entrambi, hanno scelto i loro profili Instagram per far arrivare a Malika – e a tutta la piattaforma – un messaggio di vicinanza che possa diventare virale. Elodie, che abbiamo visto splendente sul palco del Festival di Sanremo 2021, ha ha condiviso l’iniziativa di crowdfunding Aiutare mia cugina a ricostruirsi un futuro, attiva sulla piattaforma gofundme a sostegno di Malika.

Elodie non è la sola artista a essersi esposta; anche Fedez – impegnato a sostegno del DDL Zan – si è mobilitato con un lungo messaggio social. “Mi avete inviato in tanti la terribile e assurda storia di Malika”, si legge in una delle Instagram Stories di Federico.

“Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. – continua – I vari Pillon, associazioni cattolico-estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordarci che amare una persona dello stesso sesso sia contro natura. E quindi non meritevole di pari diritti rispetto alle persone da loro considerate ‘normali’”.

“La mia coscienza mi impone di aiutare questa ragazza anche solo per ricordarle che il mondo non è tutto così, che là fuori non è tutto una merda. Un abbraccio Malika” (Fedez)

“Io credo invece – conclude Fedez – che quello che ho appena visto sia contro natura, il rifiuto di una figlia da parte di una mamma attaccata ad uno stigma sociale che purtroppo è ancora vivo perché estremamente attuale nella nostra società cosiddetta ‘civile’ e ancor più triste costantemente alimentato. Spero che i vari Pillon, Senatori e rappresentanti dello Stato vedano la storia di Malika”.

Intanto, la campagna per aiutare Malika, promossa in rete dalla cugina, prosegue e ha superato i 30mila euro su un obiettivo di 100mila.

