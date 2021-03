MTV Cribs Italia al via, la casa «come specchio dei personaggi che la abitano»

'Mtv Cribs Italia' è ai nastri di partenza: ecco tutti i protagonisti del format di MTV che 'spia' nelle case delle vip.

MTV Cribs Italia è finalmente ai nastri di partenza. Dal 17 marzo in prima tv alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW) le dimore dei vip non avranno più segreti. 16 imperdibili puntate della produzione locale con alcuni dei più famosi protagonisti del mondo del web, della musica, dello sport e non solo. Dopo aver spoilerato i primi sei protagonisti (qui le info), nell’evento di presentazione ufficiale del format abbiamo potuto allargare le nostre conoscenze sul cast (e sbirciare in anteprima nelle loro case).

A Charlie Charles (con l’amico Sfera Ebbasta), Elettra Lamborghini, Luca Vezil, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e la Defhouse, si aggiungono infatti Francesco Sarcina, Francesco Facchinetti, Cecilia Rodiguez e Ignazio Moser e Francesca Rocco e Giovanni Masiero.

«MTV Cribs Italia è un prodotto assolutamente distintivo rispetto alle sue versioni internazionali che si focalizzano più sul lusso, sulle stravaganze ed eccentricità tipiche delle star e celebrities d’Oltreoceano. – afferma Cecilia Padula, Senior Director Entertainment, ViacomCBS Italia – Noi siamo rimasti più fedeli al concetto di casa non solo come architettura e arredamento ma anche e soprattutto come specchio dei personaggi che la abitano, come mezzo per indagare i loro gusti e la loro personalità».

«Il canale è da sempre la casa culturale della generazione dei Millennials, dei fan della musica e degli artisti. – continua Cecilia – È un brand pioniere nella creazione di programmi innovativi per giovani adulti e nello scoprire giovani talenti e nuove icone pop. MTV è perfettamente in equilibrio tra musica e intrattenimento, per questo motivo è capace di lanciare programmi come MTV Cribs Italia, costruendo un cast il più variegato possibile e in grado di soddisfare i gusti di chi ci ama e ci segue».

MTV Cribs Italia, tutti i protagonisti

Ecco chi farà parte di MTV Cribs Italia (in ordine alfabetico):

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto , conosciuto per il suo gioco creativo in campo.

, conosciuto per il suo gioco creativo in campo. La fotografa Nima Benati, tra gli Under 30 2019 di Forbes Italia.

Tra i talenti non manca di certo la musica, con:

il produttore discografico Charlie Charles insieme all’amico e collega Sfera Ebbasta , per entrambi non c’è bisogno di fare le presentazioni;

, per entrambi non c’è bisogno di fare le presentazioni; la regina del twerking Elettra Lamborghini, lanciata da MTV e protagonista di molti show del brand ;

; il rapper e produttore discografico Gue Pequeno, che ha recentemente annunciato una riedizione del suo primo album in studio, Il ragazzo d’oro, pubblicato nel 2011 e che ebbe un’enorme influenza sullo sviluppo del rap in Italia. La sua sarà una casa da stereotipo dei rapper, oppure ci saprà sorprendere?

che ha recentemente annunciato una riedizione del suo primo album in studio, Il ragazzo d’oro, pubblicato nel 2011 e che ebbe un’enorme influenza sullo sviluppo del rap in Italia. La sua sarà una casa da stereotipo dei rapper, oppure ci saprà sorprendere? sempre in ambito musicale, avremo il cantautore e chitarrista Francesco Sarcina, storico frontman del gruppo Le Vibrazioni.

Tra gli altri personaggi di MTV Cribs Italia ci saranno:

L’eclettico Francesco Facchinetti: scopriremo se la sua personalità frizzante, accogliente, piena di passioni permea anche la sua tana.

scopriremo se la sua personalità frizzante, accogliente, piena di passioni permea anche la sua tana. Il modello spagnolo Juan Fran Sierra , trasferitosi in Italia, a Milano, si è avvicinato al mondo della televisione partecipando al programma di MTV #Riccanza.

, trasferitosi in Italia, a Milano, si è avvicinato al mondo della televisione partecipando al programma di MTV #Riccanza. Il direttore creativo e scrittore Paolo Stella .

. Luca Vezil, uno degli influencer più quotati e seguiti del web, innamorato pazzo della sua Valentina e di Pablo, il loro piccolo bulldog francese.

Si continua con alcune delle coppie più in vista del momento:

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione , per loro l’amore è sbocciato proprio in tv;

e , per loro l’amore è sbocciato proprio in tv; il difensore del Milan Theo Hernandez e la fidanzata Zoe Cristofoli da poco andati a convivere nella loro nuova casa;

e la fidanzata da poco andati a convivere nella loro nuova casa; gli influencer Francesca Rocco e Giovanni Masiero che attendono, a breve, il loro secondo bebè ;

e che attendono, a breve, il loro secondo bebè i volti già noti e molto amati dal pubblico di MTV Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Ma non solo, ci sarà anche una puntata dalla Defhouse, una casa innovativa dove 8 giovani talenti convivono e creano contenuti con un unico obiettivo: formarsi per diventare artisti.