‘Geniale?’ di Lucio Dalla, un album rimasterizzato per «ricordare gli Idoli»

Esce il 12 marzo la versione rimasterizzata di 'Geniale?' di Lucio Dalla realizzata con Gli Idoli. «Un atto di riconoscenza verso Lucio».

A trent’anni dall’uscita, venerdì 12 marzo esce Geniale? (Pressing Line / Sony Music), la versione rimasterizzata di uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati del grande Lucio Dalla realizzato con Gli Idoli con brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia .

Geniale? è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con Gli Idoli e pubblicato nel 1991, che conduce alla riscoperta delle radici musicali del cantautore bolognese e del periodo che ha preceduto il suo successo. I brani, che sono stati rimasterizzati dai nastri originali, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile.

«Quel periodo con Gli Idoli corrisponde con l’inizio della discografia di Dalla con la RCA. – dice Paolo Maiorino della Sony introducendo il progetto – Poi ci fu la parentesi con Roberto Roversi e via discorrendo. Il 1991 è l’anno di partenza di questa nostra avventura. Grazie anche alle frequentazioni a Bologna, sono venuto in contatto con Gli Idoli. Ripercorrendo la loro storia con Dalla sono venuto a conoscenza dell’esistenza di nastri creduti spariti. Abbiamo pensato che sarebbe stato utile e interessante per tutti riaccendere il riflettore sulla carriera di Lucio Dalla, tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70».

Si tratta, in primo luogo, di «un atto di riconoscenza nei confronti della vita artistica di Lucio». Ma anche di un omaggio a Gli Idoli.

«Gli Idoli non son stati un grande gruppo, più che altro accompagnavano. – dice infatti Giorgio Lecardi – Per me però è un gruppo dimenticato troppo in fretta. La pubblicazione di questi dischi fa tornare all’attenzione questo gruppo che merita tanto, perché abbiamo vissuto la prima parte della carriera di Lucio, in alcuni momenti anche molto sofferta. Ha iniziato a vedere rosa dopo 4/3/1943, prima era un po’ più difficile. Dispiaceva che Gli Idoli fossero dimenticati ed è stata un’operazione anche per ricordarli. Lucio è un artista immenso, ma questo album esce soprattutto per gli Idoli».

Geniale?, Lucio Dalla e Gli Idoli: la tracklist

CD1

GRAGNANINO BLUES (Dalla – Lecardi), 1999 (Dalla – Reverberi – Bardotti), SYLVIE (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi), SUMMERTIME (G. Gershwin / DuBose Heyward – I. Gershwin), IL MIO FIORE NERO (Phillips – Migliacci), AFRICA (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti), NON È UNA FESTA (Ciacci – Continiello – Migliacci), GENIALE? (Dalla), FOTTITI (Dalla), ETTO (Dalla), 4/3/1943 (Dalla – Pallottino).



BONUS TRACKS

QUANDO ERO SOLDATO – alternative version (Bardotti – Reverberi), HAI UNA FACCIA NERA NERA – alternative version (Izzo – Reverberi – Podestà).

CD 2



IL CIELO (Bardotti – Baldazzi – Reverberi – Dalla), BISOGNA SAPER PERDERE (Cassia – Cini), HAI UNA FACCIA NERA NERA (Izzo – Reverberi – Podestà), QUANDO ERO SOLDATO (Bardotti – Reverberi), L’ORA DI PIANGERE (Bardotti – Morton), LA STORIA DI UN TOPO MALATO – provino (Lecardi), TORNA A SORRIDERE – provino (Lecardi), NON È UN SEGRETO – provino (Bardotti – Reverberi – Lecardi), INTRO GENIALE (Dalla), MAMA LOVE PAPA LOVE (Dalla – Lecardi), VAN (Lecardi), A WALK ON THE WILD SIDE (Bernstein – Mack), BLUES FOR TOBIA (Dalla – Lecardi), GEORGIA ON MY MIND (Gorrell – Carmichael).

BONUS TRACKS

ETTO – alternative version (Dalla), 4/3/1943 – alternative version (Dalla – Pallottino), NON È UNA FESTA – alternative version (Ciacci – Continiello – Migliacci), AFRICA – alternative version (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti), SYLVIE – alternative version (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi), SUMMERTIME – alternative version (G. Gershwin/E. DuBose Heyward – I. Gershwin).