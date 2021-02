Tutto sul primo concerto in streaming di Michele Morrone su LIVENow

Si chiama 'Michele Morrone – Dark Room and more live in concert' il concerto in streaming su LIVENow di Michele Morrone. Tutte le info.

LIVENow presenta, in collaborazione con VIVO Concerti, Michele Morrone – Dark Room and more live in concert. Si tratta del primo concerto in streaming dell’attore, artista e cantante Michele Morrone, che verrà trasmesso in tutto il mondo giovedì 11 marzo. Dopo il suo ruolo da protagonista nel film drammatico 365 Giorni, uno dei film più visti su Netflix nel 2020, Michele Morrone presenterà per la prima volta dal vivo il suo album di debutto Dark Room (qui la nostra intervista) in diretta dall’iconico Sin Studio di Roma.

Lo show verrà trasmesso in Italia alle ore 21.00 e sarà disponibile anche secondo i diversi fusi orari in tutta Europa, Nord, Centro e Sud America. I biglietti sono in vendita a partire dall’11 febbraio ( a questo link ) al prezzo di € 10,00 su LIVENow. Disponibili anche biglietti Premium con accesso al pre-show, al costo di € 15,00. Chi ha acquistato il biglietto può rivederlo senza comprarne uno nuovo nelle 24 ore successive. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow .