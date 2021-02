Sufjan Stevens: fuori nuovo video

Tell Me You Love Me è un brano tratto dal recente e bellissimo lavoro The Ascension. Il relativo video è diretto dal regista italiano Luca Guadagnino che torna a collaborare con Stevens dopo il brano Mistery of Love scelto per il suo film Chiamami col tuo nome.

Tell Me You Love è il nuovo ed evocativo video di Sufjan Stevens, diretto dal regista italiano Luca Guadagnino. Il brano è tratto da The Ascension, ultimo album pubblicato da Sufjan Stevens per Asthmatic Kitty. Il musicista americano e il regista italiano tornano a collaborare dopo che Sufjan aveva scritto il brano nominato agli Oscar Mystery of Love per il bellissimo film Call Me By Your Name – Chiamami col tuo nome. Parlando del nuovo video di Sufjan Stevens il regista Luca Guadagnino osserva: «Il dolore che deriva dall’amare e dal volere essere amati, il mistero dell’incontro fra corpi, il lato misterioso della natura, la sublime poesia musicale e la voce di Sufjan: è tutto in questo video che sono orgoglioso di aver realizzato con la collaborazione di altri due grandi artisti, Alessio Bolzoni e Celia Hempton.» D’altronde Tell Me You Love Me è proprio un pezzo ispirato dalla perdita della fede e dall’amore, visto come conforto nel dolore. Salito all’onore della ribalta per il brano Mistery of Love, inserito nella colonna sonora del film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome, Stevens realizza The Ascension a pochi mesi dall’uscita di Aporia, particolare lavoro elaborato insieme al padre adottivo (e corresponsabile nella gestione della sua etichetta Asthmatic Kitty) Lowell Brams. Sono passati ben cinque anni dal precedente, intimo e splendido Carrie & Lowell. ed ora si percepisce, al di fuori della critica alle storture dell’attuale società (in particolare quella americana) e della religione, una volontà di tornare a comunicare coinvolgendo l’universo giovanile. E, senza snaturare la sua vena creativa, Sufjan usa, in questo caso, sonorità più accattivanti ed attuali che hanno a che fare con l’elettronica, Ursa Maior, il riuscito singolo Video Game, Death Star e naturalmente questa bellissima Tell Me You Love Me, dalla quale è stato tratto il video di Guadagnino.

SUFJAN STEVENS – ‘The Ascension’

(Asthmatic Kitty)

tracklist: