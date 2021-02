Lunatic Soul: fuori nuovo video

Hylopphobia è un brano tratto dall’ultimo, affascinante, lavoro del progetto solista di Mariusz Duda, cantante compositore e bassista polacco. L’eccezionale artista è anche front man della band progressive Riverside.

“L’hilofobia, conosciuta anche come xilofobia, è la paura irrazionale di boschi e foreste”. Dopo l’uscita del nuovo album Through Shaded Woods (Kscope Records) e i grandi consensi ottenuti sia dai fan che dai media, Lunatic Soul (alias Mariusz Duda) presenta il nuovo clip di Hylophobia. “L’ultimo album di Lunatic Soul, Through Shaded Woods, racconta come superare l’oscurità e trovare la luce interiore dove il titolo ‘shaded woods’ è sinonimo delle nostre paure, traumi e incubi”.- queste alcune riflessioni di Duda che aggiunge- “In questo nuovo video, creato dai miei amici di Sightsphere abbiamo cercato di visualizzare come potrebbero essere queste paure e questi incubi. Quindi lasciate che le mie oscure immaginazioni vi portino in un viaggio misterioso e spero davvero che non soffriate di Hylophobia”. Dopo il suono marcatamente elettronico dei precedenti album Fractured e Under the Fragmented Sky, Through Shaded Woods è completamente privo di elettronica ed è il primo album nella discografia di Mariusz Duda in cui lui stesso suona tutti gli strumenti. In questo suo settimo album, Duda ha esteso le sue esplorazioni musicali in aree nuove e più oscure che includono il folk scandinavo e slavo, dopo aver trovato la sua ispirazione nella natura e nei boschi della sua casa d’infanzia in Polonia. All’interno di queste metafore e riferimenti prende forma un album che diventa musicalmente più “luminoso” man mano che procede, dall’introduzione atmosferica di Navvie fino alla title track, che porta l’ascoltatore ad una melodiosa trance come in “Oblivion”, che riecheggia lo stile dei Dead Can Dance. E, come sempre, Lunatic Soul ci porta in un universo sonoro affascinante e misterioso.

Through Shaded Woods tracklist

Navvie [04:03]

The Passage [08:57] https://www.youtube.com/watch?v=fOHhkOa7A7U&feature=youtu.be

Through Shaded Woods [05:51]

Oblivion [05:03]

Summoning Dance[09:52]

The Fountain [06:04] https://www.youtube.com/watch?v=XK52tB-145c&feature=youtu.be

Tracce bonus aggiuntive contenute nel disco 2 del formato CD Ltd Ed:

Vyraj [05:32]

Hylophobia [03:20]

Transition II [27:45]

Through Shaded Woods è disponibile su CD; 2 CD con un disco bonus di 3 tracce aggiuntive tra cui “Hylophobia” e una suite di 26 minuti chiamata “Transition 2”; LP in vinile nero gatefold

