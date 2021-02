Piotta: fuori nuovo singolo e video

E’ ora di andare è il nuovo brano tratto dal recente Suburra- Final Season, l’ultimo lavoro di Piotta. L’album è la colonna sonora della terza ed ultima stagione della serie originale Netflix, Suburra- La Serie

I protagonisti di Suburra – La Serie, ovvero Aureliano, Spadino, Angelica, Nadia, Cinaglia, Samurai e Manfredi, compaiono nel nuovo videoclip di Piotta È ora di andare. Il singolo è estratto da Suburra – Final Season, l’ultimo album dell’artista romano e colonna sonora per la terza e ultima stagione della serie originale italiana Netflix, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Bartlebyfilm, distribuita in oltre 190 paesi nel mondo. Nel brano, ed in tutto il lavoro, Piotta interpreta, con musica e parole, le storie dei personaggi e le vicissitudini che attraversano tutta la narrazione. In una ballad che ruota intorno al pianoforte, suonato dal Maestro Francesco Santalucia, Piotta cristallizza tutto il suo amore per Roma e mostra sensibilità nel raccontare chiaroscuri umani, sociali e criminali che attraversano la storia della Capitale. Una sensazione di malinconica necessità emerge dalle note e dal testo dove, senza giudicare gli aspetti meramente criminali delle vicende, Piotta si concentra sulla poesia dei personaggi e sulla complessità del rapporto tra il bene e il male. Nel videoclip, firmato Glauco Citati e dove scorrono le scene più importanti dell’atto finale della serie, la nuova generazione della criminalità, impersonata dagli attori Alessandro Borghi (Aureliano) e Giacomo Ferrara (Spadino), si affianca alle rispettive partner interpretate da Carlotta Antonelli (Angelica) e Federica Sabatini (Nadia). A loro si contrappongono i simboli dalla vecchia guardia interpretati da Francesco Acquaroli (Samurai) e Adamo Dionisi (Manfredi), dove l’attore Filippo Nigro, nei panni del politico Cinaglia, rappresenta il punto di congiunzione tra due mondi, siano essi reali o metaforici. Una vicenda che l’ottimo brano ed il relativo video descrivono con suggestione e grande padronanza tecnica.

SOCIAL

https://www.facebook.com/piottaofficial

https://www.instagram.com/piottatommaso/

ALBUM SPOTIFY

https://open.spotify.com/album/7fu04hHL0j4lLmiCBE0W7s