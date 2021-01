Emiliano Blangero: ‘Memories’ è il nuovo singolo

Esce per Believe Music un nuovo brano che anticipa l’album previsto nel 2021. Note ispirate da ricordi passati che si rivelano in questi momenti di difficoltà e possono darci un conforto.

Dai ricordi nasce Memories, il nuovo singolo del pianista Emiliano Blangero per Believe Music. Come osserva lo stesso Blangero: “Note ispirate da ricordi passati, che riaffiorano nella mente, indelebili nel cuore; con questo brano cerco di esprimere la bellezza e l’importanza dei ricordi, che sono infine il riassunto delle nostre esperienze di vita; conservarli dentro di noi è fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando tutto sembra ormai svanito o perduto in un’altra vita; i ricordi sono l’unica cosa a cui ci aggrappiamo quando sentiamo “il vuoto” dentro di noi, diventano quindi la nostra salvezza. Come i ricordi, anche la musica è salvifica e purificatrice; con questa armonia molto semplice ma diretta ho voluto rappresentare questa idea di “ricordo” , un pensiero semplice ma che rimane nel nostro cuore”. Non melanconica nostalgia ma soltanto un dolce fluire in cui è bello perdersi, così come ritrovarsi tanto nel buio quanto nella luce. Emiliano Blangero è un pianista e compositore italiano, nato ad Alba (Italia) il 9 ottobre 2000. All’età di 4 anni, ha iniziato a suonare il pianoforte nella sua città natale. Dal 2007 ha iniziato il suo percorso classico come giovane pianista partecipando a concerti e concorsi musicali. Poi si trasferisce a Torino, inizia a studiare al Conservatorio, e partecipa a masterclass con noti pianisti come Ezio Bosso. Emiliano ha scritto la sua prima composizione all’età di 5 anni e da allora non ha mai smesso di scrivere nuova musica. Nel 2019 ha iniziato la sua vera carriera artistica pubblicando il suo primo singolo Think of you, seguito dall’album Rivelare. Rivelare è ricco di reminiscenze classiche ma Emiliano trasporta il pianoforte in una dimensione minimal e a tratti pop. La sua produzione artistica, in effetti, non è rivolta a creare musica per il suo strumento, quanto più canzoni per pianoforte. Recentemente ha presentato suoi due inediti in una compilation dell’etichetta discografica INRI Classic e EMA edition, la stessa casa discografica del famoso pianista e compositore Roberto Cacciapaglia con cui ha collaborato negli ultimi anni. Dal 2020 è entrato a far parte del gruppo Believe Distribution e ora sta lavorando al nuovo album che sarà pubblicato all’inizio del 2021. E, se questo è l’assaggio, sappiamo di poterci aspettare un lavoro davvero importante.