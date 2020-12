Take That: chi è oggi il più ricco tra i membri della boyband?

Celebrity Net Worth (CNW) ha reso noto chi è il membro dei Take That più ricco al giorno d'oggi tra i cinque bandmates.

Chi, tra i Take That, può vantarsi al giorno d’oggi di essere il più ricco? Sta spopolando nel Regno Unito la classifica stilata da Celebrity Net Worth (CNW), che ha reso noto chi – tra Robbie Williams, Gary Barlow, Jason Orange, Howard Donald e Mark Owen – gode al momento del conto bancario più sostanzioso tra i membri dei Take That, che esordirono nel 1992 dando vita al fenomeno delle boy band. Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora e ognuno dei componenti del gruppo ha a suo modo percorso la propria strada e la propria carriera solista. Raggiungendo – com’è ovvio che sia – diversi gradi di successo e di ricchezza.

Come scrive l’Express, riportando i dati di CNW, il più ricco tra i Take That è senza ombra di dubbio Robbie Williams, la cui fortuna ammonta a 222 milioni di sterline (pari a circa 245 milioni di euro). Robbie fu il primo a lasciare i Take That e ad iniziare una carriera solista nel 1996, il che gli ha probabilmente permesso di tracciare più rapidamente la propria strada verso il successo. Senza contare il suo ruolo di giudice a X Factor UK nel 2018 che ha sicuramente contribuito ad innalzare la cifra del conto in banca.

Take That: il più ricco e Robbie Williams, secondo posto per Gary Barlow

Secondo posto per Gary Barlow, che vanta una ricchezza pari a 105 milioni di sterline (circa 116 milioni di euro): tra i suoi ex compagni, Gary è l’unico a poter essere oggi qualificato come un personaggio televisivo, dopo aver fatto il giudice a X Factor dal 2011 al 2013. Terzo posto per Mark Owen, con una fortuna pari a 30 miloni di sterline (33 milioni di euro). Howard Donald condivide lo stesso patrimonio di Mark, anche se – al contrario dei suo bandmates – Howard non ha perseguito la carriera solista (è stato giudice in Germania del format Got to Dance, però).

Infine, chiude la classifica Jason Orange, che vanta un patrimonio di 22 milioni di sterline (24 milioni di euro), guadagnati grazie alla sua carriera di attore.