Pronto Poesia, da un’idea di Giulia Anania un gioco di emozioni in versi tra pubblico e artisti

Il primo call center di poesie e canzoni al telefono per sentirsi vicini e chiedersi con la poesia" Ciao, come stai? "

Pronto Poesia! Un’idea tanto folle quanto geniale estratta dal cilindro di Giulia Anania, un brand della provocazione culturale capitolina. Poetessa, cantautrice e autrice metropolitana Giulia Anania ha realizzato il servizio insieme all’Associazione Culturale Muovileidee e con il contributo del Municipio Roma VIII.

Tutti gli artisti partecipanti al progetto

Un numero di telefono, un centralino e un orario di servizio, tanto basta per chiamare e usufruire di un servizio di “assistenza poetica”. Attori, scrittori, musicisti regaleranno letture poetiche. Si tratta di un vero e proprio regalo che possiamo fare a noi stessi vincendo la timidezza e provando, noi l’abbiamo fatto. A fine giornata abbiamo cercato Giulia “Un successo clamoroso siamo stati inondati dalle telefonate tanto da allargare le fila degli artisti coinvolti, bellissimo, evidentemente ce n’era bisogno”

Pronto Poesia, il servizio

Il servizio è attivo Lunedi 28 e mercoledi 30 dicembre dalle 14 alle 18.

Martedì 29 e Giovedì 31 dalle 9 alle 14. Il numero è 0640060606.

Non siate timidi, provate, è una cosa che nella sua semplicità e candore vi cambierà la giornata donandovi un sorriso di estasi come un bimbo difronte a una magia. Un progetto adattissimo in questi momenti di solitudine e isolamento. Sfamata la semplice curiosità, un poesia vi lascerà una emozione unica, vera. Un contatto gentile e semplice che fa del bene a chi lo riceve e restituisce agli artisti il loro valore civile. Una esperienza che sarà solo vostra perché il servizio è pensato per essere personale, reale, e “a due”

Matilde de Angelis Pronto Poesia

Pronto Poesia, il servizio è gratuito.

Reduce dal lancio del suo libro l’Amore è un Accollo, Giulia Anania è accompagnata i da artisti di primissimo livello. Amir, Giulia Ananìa, Michela Andreozzi, Michele Botrugno, Matilda De Angelis, Erri De Luca, Piero di Blasio, Paolo di Paolo, Donatella di Pierantonio, Emanuela Fanelli, Morgana Giovannetti, Milena Mancini, Lavinia Mancusi, Vinicio Marchioni, Martufello, Luisa Merloni, Francesca Romana Miceni Picardi, Paola Minaccioni, Francesco Montanari, Laura Nardi, Piotta, Tiziano Scrocca, Emilio Stella, Susanna Stivali, Max Vado, Josafat Vagni, Emilia Verginelli, Margherita Vicario, Ariele Vincenti.