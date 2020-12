Jessie J ricoverata per la malattia di Ménière tranquillizza i fan

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Jessie J sembra tranquillizzare tutti i fan sulle condizioni di salute della cantante, che qualche giorno fa è stat ricoverata in ospedale a causa dei sintomi provocati dalla malattia di Ménière. Proprio l’artista inglese aveva raccontato ai suoi follower – sempre a mezzo social attraverso una diretta su Instagram – cosa le fosse capitato durante le feste natalizie.

«Mi sono svegliata e ho capito di non sentire nulla con l’orecchio destro e di non riuscire a camminare dritta. – ha dichiarato Jessie J – In breve, mi è stato detto che ho la malattia di Ménière. So che molte persone ne soffrono e in realtà in tanti mi hanno scritto e mi hanno dato grandi consigli, per cui sono semplicemente rimasta distesa in silenzio. È la prima volta che riesco a cantare e sopportarlo. Mi manca molto cantare e stare intorno alle persone».