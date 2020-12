‘Sweet Caroline’ di Neil Diamond cantata da centinaia di fan: «Per unire le persone con la musica»

Non possiamo che ringraziare Neil Diamond per il bellissimo regalo di Natale, apparso magicamente sul canale Vevo ufficiale dell’artista. Si tratta di Sweet Caroline (Global […]

Non possiamo che ringraziare Neil Diamond per il bellissimo regalo di Natale, apparso magicamente sul canale Vevo ufficiale dell’artista. Si tratta di Sweet Caroline (Global Singalong) ed è un video creato – come si legge nella descrizione del video (trasmesso in anteprima il 21 dicembre) – dai filmati inviati «da veri fan durante il 2020».

«Il 2020 – recita una scritta a inizio video – è stato un anno duro per tutti, quindi volevamo unire le persone nel modo migliore che conoscevamo: attraverso la musica. Per far sì che le persone si riunissero, abbiamo lanciato una sfida ai fan di tutto il mondo. Quella di cantare Sweet Caroline».

LEGGI ANCHE: Machine Gun Kelly risponde al dissing di Eminem

Il risultato è un video di più di tre minuti in cui centinaia di fan cantano e suonano la hit di Neil Diamond. Sweet Caroline uscì nel maggio del 1969, diventando poi popolarissima. Tanto che nel 2019 è stata definita dal Library of Congress una canzone «significativa dal punto di vista culturale, storico ed estetico».

Neil Diamond, che ha da poco rilasciato l’album Classic Diamonds con la London Sumphony Orchestra, già a marzo aveva usato il testo di Sweet Caroline per convincere il suo pubblico a lavarsi le mani.