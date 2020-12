In arrivo una versione esplicita di ‘Potential Breakup Song’ di Aly & AJ

Aly & AJ annunciano su Twitter l'uscita di 'Potential Breakup Song Explicit', la versione esplicita della loro hit del 2007.

Sono passati ormai 13 anni dall’uscita di Potential Breakup Song, singolo delle sorelle Aly & AJ, pubblicato nel 2007 sotto etichetta Hollywood Records. Per cui la notizia dell’uscita – a breve – del remake del brano ha verosimilmente emozionato i fan, soprattutto perché non sarà un remake qualsiasi.

La notizia in questione è stata data a mezzo Twitter dalle stesse Aly & AJ, che hanno pubblicato una piccola anteprima del remake, precisando che sarà disponibile dal 29 dicembre 2020. Ma fatto ancora più importante, sarà una versione esplicita intitolata appunto Potential Breakup Song Explicit, con tanto di avvertimento per il contenuto esplicito del brano.

Si tratta di un vero e proprio colpo di scena. Soprattutto negli USA, infatti, Potential Breakup Song definì – in un certo senso – un’intera generazione di amanti della musica pop. In particolar modo, quella affezionata ai fasti di Radio Disney.

Potential Breakup Song uscì infatti in due versioni: quella ufficiale e quella editata (meno esplicita) per la radio disneyana, per la quale tagliarono alcuni termini e frasi come die e gettin’ to me. Censure a parte, il brano è stato uno dei primi singoli targati Disney Channel a conquistare le classifiche Billboard (arrivando alla posizione numero 17 della Hot 100) e nel 2009 ottenne la certificazione platino.

Curiosamente, grazie a TikTok la canzone è nuovamente diventata virale nei mesi scorsi. Sarà anche per questo motivo che il video teaser pubblicato dalle due sorelle su Twitter ha già superato 2 milioni di visualizzazioni.