Blindur: fuori “Solstizio -Live Session”

Così si intitola il cortometraggio, appena uscito, della formazione campana capitanata dal cantautore e produttore Massimo De Vita. Una nuova gemma che completa un anno difficile, ma sicuramente speciale per la band.

E’ appena uscito “Solstizio-Live Session”https://youtu.be/zuhEI1FccXI , il cortometraggio di Blindur interamente realizzato all’interno del bosco dell’Oasi WWF “Acqua delle vene”per la regia di Valerio Casanova. Nel giorno del solstizio d’inverno, la formazione guidata dal cantautore e produttore Massimo De Vita rilascia una nuova gemma in cui l’incontro di natura, musica e poesia, completano un anno instancabile, difficile, ma sicuramente speciale per la band. Il 2020, infatti, ha visto Blindur aggiungere ulteriori riconoscimenti alla sua già costellata carriera: la band si è aggiudicata la vittoria del Premio AFI e del Premio della Critica alla XXXI edizione di ‘Musicultura’ e della Targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento al Premio Bindi. Tra le più recenti partecipazioni anche la presenza di Massimo De Vita nel docufilm “Vinilici – Perché il vinile ama la musica”, disponibile da dicembre 2020 su Amazon Prime Video, per il quale Blindur ha realizzato parte della colonna sonora. Fin dalla sua formazione, Blindur ha all’attivo due album in studio, numerosi premi (Premio De André, Premio Pierangelo Bertoli, Premio Biscaglione “Sotto il cielo di Fred”, tra gli altri) e partecipazioni in importanti festival internazionali, realizzando oltre 350 concerti in tutto il mondo con aperture che vanno da Damien Rice a Jonathan Wilson, passando per Niccolò Fabi, Cristina Donà, Tre allegri ragazzi morti e numerosi altri. Nel filmato appena reso disponibile sono comprese tre canzoni dal repertorio di Blindur nella loro versione più inedita e cruda, un vecchio gospel rivisitato, tre intense poesie e l’atmosfera sospesa e incantata di un bosco. In merito la band ha commentato così: “il 2020 è stato un anno tanto difficile quanto importante: abbiamo pubblicato l’EP “3000remiX” e il 45 giri digitale “Il punto di rottura”; abbiamo vinto il Premio della Critica e il Premio AFI a Musicultura 2020, la Targa Beppe Quirici per il miglior arrangiamento al Premio Bindi; ma abbiamo anche purtroppo dovuto cancellare circa 40 concerti in Italia e un tour negli USA. Quindi un po’ per esorcizzare le difficoltà e un po’ per salutare in bellezza prima del letargo durante il quale lavoreremo al nuovo disco, abbiamo pensato a questo regalo speciale”. “Solstizio – live session” è stato realizzato dal regista e videomaker Valerio Casanova, con il supporto audio di Paolo Alberta, entrambi storici e consolidati collaboratori della band, con Massimo De Vita (voce e chitarra), Carla Grimaldi (violino) e la partecipazione speciale dell’attrice Roberta Frascati, che ha selezionato e interpretato tre poesie di Robert Frost, Erich Fried e William Henry Davies. Tuttavia, il vero e indiscusso protagonista del cortometraggio è il bosco dell’Oasi WWF “Acqua delle vene”, il suo silenzio, il suo incantato faggeto, i suoi nascosti abitanti hanno reso questa session unica e irripetibile.” Un connubio davvero perfetto fra musica, parole, canto e natura.

Etichetta: La Tempesta Dischi

CREDITS SOLSTIZIO LIVE SESSION

Regia e montaggio: Valerio Casanova;

Audio: Paolo Alberta;

con:

Massimo De Vita – voce e chitarra classica;

Carla Grimaldi – violino;

Roberta Frascati – over-voice.

Le poesie sono di: Robert Frost, Erich Fried e William Henry Davies.

Realizzato il 05/12/2020 presso l’Oasi WWF “Acqua delle Vene”.

Link video “Invisibile agli occhi”:https://youtu.be/Y1X2p4UxRrk

Link video “Futuro presente”:https://www.youtube.com/watch?v=cGkEAMl_Ol4

“Foto di classe” – Video ufficiale

https://www.youtube.com/watch?v=RZa3tBEnFfs

“Aftershock” – Video ufficiale

https://www.youtube.com/watch?v=d38NPJUTRek

