‘La Geografia del Buio’, Michele Bravi: «Nato nel tempo più incerto per il nostro mondo»

Si intitola 'La Geografia del Buio' il nuovo album di Michele Bravi. Sui social, Bravi smentisce anche la partecipazione a Sanremo 2021.

Il 29 gennaio uscirà La Geografia del Buio, il nuovo concept album di Michele Bravi. Il nuovo progetto discografico, disponibile in presave e preorder, è stato anticipato lo scorso maggio dall’uscita dal singolo La vita breve dei coriandoli e arriva a distanza di quattro anni da Anime di Carta, l’album certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino Il diario degli errori.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Michele con un lungo post su Instagram.

«Finalmente c’è una data. La geografia del buio sarà disponibile ovunque a partire dal 29 gennaio 2021. – scrive Michele Bravi – Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante».

«Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. – continua Michele – Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo».

Michele Bravi: La Geografia del Buio e il no a Sanremo 2021

«Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno. Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no. La geografia del buio è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe. Stavolta, per davvero, non vedo l’ora. Tanto grato e felice per tutto».