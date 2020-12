Roberto Angelini: fuori il nuovo singolo

S’intitola “Incognita” il brano inedito del cantautore romano che anticipa e preannuncia l’uscita di un nuovo album. Una traccia intima e delicata figlia della grande passione per Nick Drake, compianto protagonista della scena folk britannica anni ‘70.

Lo vediamo settimanalmente condurre ed animare la duttile formazione che interagisce con gli ottimi ospiti di turno e ci regala tanta bella ed alternativa musica durante l’ormai seguitissimo appuntamento con la trasmissione “Propaganda”, condotta da Diego Bianchi su La7. Ed ora torna a comporre e suonare qualcosa in proprio Roberto Angelini, uno dei più poliedrici esponenti della nostra scena indie. Si tratta di un ritorno delicato, intimo, quasi in punta di piedi per il cantautore, che con questo brano, intitolato “Incognita” (FioriRari/distr.Believe) https://youtu.be/0zcsO8lCf1E rilascia il primo tassello di avvicinamento al suo prossimo album di inediti. È datato 2012 l’ultimo lavoro a suo nome (“Phineas Gage”), uscito per la propria etichetta indipendente FioriRari. Nel mezzo sono accadute tante cose: infinite collaborazioni con moltissimi artisti, tra le più recenti la firma come co-produttore dell’ultimo pluripremiato album di Niccolò Fabi “Tradizione e Tradimento” e quella di produttore del primo disco di Margherita Vicario. E ancora, numerosi progetti paralleli, tra i più fortunati quelli legati a Nick Drake – un album, un tour, un documentario – e una carriera televisiva ormai quasi decennale, intrapresa dapprima su Rai3 con “Gazebo”, poi su La7, come si diceva prima, con “Propaganda Live”. “Incognita” nasce da un giro di chitarra figlio di alberghi e camerini frequentati durante il tour di “Ecco” di Niccolò Fabi nel 2013”-dice lo stesso Angelini- “È figlio della mia grande passione per Nick Drake e prende spunto da una particolare accordatura che il cantante inglese usava frequentemente. “Incognita” è rimasta negli hard disk per qualche anno e al momento di comporre una valida rosa di brani per il mio nuovo disco, mi è sembrata perfetta per iniziare il percorso. La continua ricerca di sé, l’assenza di sicurezze, l’incognita romantica che, da sempre, è la scintilla che accende il processo creativo. Rappresenta benissimo quello che sono e che ho fatto in questi anni e possiede la giusta delicatezza per essere l’inizio di un viaggio che sarà, canzone dopo canzone, molto più complesso”. Roberto Angelini, autore, chitarrista e produttore dall’incredibile talento, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo nel 2001 e, nei primi anni duemila, si è fatto conoscere dal grande pubblico con alcuni singoli divenuti delle vere e proprie hit (“GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio”). Ha all’attivo quattro album a suo nome e una prolifica attività autoriale che lo porta a scrivere canzoni per artiste come Elodie ed Emma Marrone. Tra i brani scritti per Emma, anche il singolo “Calore” con cui la cantante si aggiudica la vittoria del talent ‘Amici’’ nel 2010. Era ora, dunque, che Angelini ritornasse con un nuovo brano a suo nome e tutti quelli che seguono, con passione, questo creativo e poliedrico artista rimarranno sicuramente soddisfatti

CREDITI BRANO

Incognita (R. Angelini)

Roberto Angelini: voce, chitarra acustica, lapsteel, piano.

Daniele “Coffe” Rossi: organo

Registrato da Daniele “Coffe” Rossi e Francesco Leporatti tra il Vacuum Studio e il Verde Studio di Roma.

Missato da Francesco Leporatti al Verde Studio

Masterizzato da Giovanni Versari

CREDITI LYRIC VIDEO

Illustrazione e Animazione: Gianluca Maruotti

Editing and Post Produzione: Gabriele Maruotti

INCOGNITA – Testo

Se anche tu stai come me

Ti stringi e stendi come me

E ti rincorri come me

E ti ritrovi avvolte

Cosa mi gira nella testa

è un’incognita

Una melodia che passa e non si fermerà

La scia di un aereo che fa a metà

Il cielo sopra la città

E poi di notte cosa fai

Insegui un angelo anche tu

E sai che lo incontrerai

Appena non lo cerchi più

Cosa mi gira nella testa

è un’incognita

Una melodia che passa e non si fermerà

La scia di un aereo che fa a metà

Il cielo sopra la città

E di te cosa mi resta

Io non lo so

Un biglietto nella tasca dopo lo show

Un bacio sulle labbra che non scorderò

Io no io no io no io no

E di te cosa mi resta

Io non lo so

Un biglietto nella tasca dopo lo show

Un bacio sulle labbra che non scorderò

Io no io no io no io no