Music Salad: le classifiche e le uscite della settimana (#Puntata 7)

Quali sono i migliori album e singoli usciti venerdì 11 dicembre? E le classifiche chi hanno premiato? Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nel mondo della musica negli ultimi 10 giorni.

Quali sono i migliori album e singoli usciti venerdì 11 dicembre? E le classifiche chi hanno premiato? Diamo uno sguardo a cosa è accaduto nel mondo della musica negli ultimi 10 giorni. Dal primo posto – sorprendente – di All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey nella classifica FIMI dei singoli a cinque album – usciti venerdì 11 dicembre – che vi consigliamo assolutamente di ascoltare.