#ComunqueNatale, la campagna social de Il Bottegaio NoStrano per le realtà che resistono

#ComunqueNatale è la campagna social lanciata da Fondazione Condivivere per accendere l'attenzione su tutte quelle realtà che durante il lockdown e attraverso le difficoltà dovute alla Pandemia stanno resistendo nonostante tutto.

Il video è stato realizzato da Il Bottegaio NoStrano, il negozio di prodotti alimentari biologici di alta qualità, situato a Milano, nel cuore del quartiere Dergano, un modello virtuoso di formazione e implicazione di persone con deficit cognitivo, per una cittadinanza attiva che consideri la diversità come valore e l’inclusione sociale e lavorativa come diritto.

Il Bottegaio NoStrano è un progetto di imprenditoria etico-solidale promosso da Fondazione CondiVivere, per fornire un esempio di società inclusiva possibile.