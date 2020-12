Dopo il commovente di Elliot Page, arriva la conferma: l'attore sarà ancora una volta Vanya in The Umbrella Academy 3.

Attraverso i suoi canali social, l’attore ha comunicato la sua rinascita: Ellen Page ha lasciato il posto a Elliot Page. Dopo il coming out avvenuto 6 anni fa nel giorno di San Valentino durante la conferenza “Time to Thrive” a Las Vegas e dopo il matrimonio nel 2018 con la coreografa e ballerina Emma Portner, la star di Juno e Umbrella Academy affida ad un lungo e commovente post su Instagram l’annuncio del suo nuovo percorso.

The Umbrella Academy 3: confermato Elliot Page nel ruolo di Vanya

“Ciao amici, voglio condividere con voi il fatto che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e che il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. A essere arrivato a questo punto della mia vita.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

Un post che Elliot Page prosegue con estrema sincerità, in cui parla di felicità di fragilità di paura. “Sono spaventato – scrive – Sono spaventato dall’invasività, l’odio, gli scherzi e la violenza.”.

“Adoro il fatto di essere una persona trans. E amo il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio pienamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e e prospera. A tutte le persone trans che ogni giorno si occupano di molestie, disgusto di sé, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi amo e farò il possibile per cambiare questo mondo in meglio. Grazie per aver letto questo messaggio. Con tutto il mio amore Elliot.

Il debutto in X-Men conflitto finale

Nato in Canada nel 1987 Elliot esordisce nel mondo del cinema da giovanissimo e sa mettere a frutto le occasioni che gli si presentano. Come quella del 2006 in ‘X-Men conflitto finale’ in cui interpreta Kitty Pryde / Shadowcat. È questo il ruolo che lo farà conoscere al grande pubblico, che lo amerà l’anno successivo in Juno. Per l’interpretazione di Juno MacGuff, Page riceve la prima candidatura agli Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Inizia così la sua straordinaria carriera che lo porterà a lavorare con registi come Christopher Nolan e Woody Allen.

The Umbrella Accademy 3: Vanya ci sarà

Dal 2019 è tra i protagonisti di The Umbrella Academy acclamata serie Netflix in cui interpreta il ruolo di Vanya Hargreeves. Ruolo che continuerà ad interpretare anche nella terza stagione come ha riportato Variety. Secondo quanto riportato dal sito, Netflix sta provvedendo ad aggiornare tutti i credits che riguardano Page con il nome corretto in tutti i lavori disponibili sulla piattaforma in cui compare l’attore. Le riprese di The Umbrella Academy 3 inizieranno nel febbraio 2021.

Crediti foto@Kikapress