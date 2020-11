#GrazieBalconi, l’omaggio di Spotify all’Italia dei balconi

#GrazieBalconi, striscioni per ringraziare l'Italia dei balconi da parte di Spotify. Le reazioni, da Fedez e Chiara Ferragni a Jacopo.

«Quest’anno la playlist più bella l’avete creata voi: #GrazieBalconi» inizia così il messaggio sui social di Spotify Italia, che ha voluto personalmente ringraziare «con degli striscioni recapitati a sorpresa sotto i balconi e le finestre teatro di alcune delle performance più emozionanti».

Dall’Inno di Mameli a Va pensiero, da Azzurro a Il cielo è sempre più blu, da Roma Capoccia a Napule è. Sono solo alcune delle canzoni che hanno rotto il silenzio delle nostre città, aprendo uno spiraglio di speranza e spensieratezza. Una playlist fatta di note e resilienza che ha attraversato l’Italia da Nord a Sud, ricordandoci il vero potere della musica.

Ecco perché, all’Italia dei balconi e dei flashmob canori, Spotify dedica oggi un ringraziamento speciale. Lo fa con una serie di striscioni, recapitati a sorpresa sotto i balconi e le finestre, teatro di alcune di performance indimenticabili ed emozionanti. E conquistato le pagine delle principali testate straniere.

#GrazieBalconi: i ringraziamenti di Spotify

Dalla terrazza di Jacopo Mastrangelo – il 19enne romano protagonista di un commovente tributo a Ennio Morricone, diventato subito virale – al balcone della 21enne Matilde Prestinari, dal flash mob del maestro Mimmo Ascione a Napoli – che con la sua bacchetta ha diretto un intero condominio – agli storici condomini di Monte Amiata e Ca’ Longa a Milano.

Senza dimenticare, ovviamente, gli artisti. Quelli che, in attesa di tornare a suonare su un palco vero, hanno trovato un nuovo modo per tenere accesa la musica. Fra quelli che Spotify ha scelto – simbolicamente – di omaggiare, non potevano mancare Giuliano Sangiorgi, che dal suo balcone di Roma ci ha dato una interpretazione toccante di Meraviglioso, Fedez e Chiara Ferragni, che hanno rotto il silenzio del lockdown con i loro live dal balcone di Citylife e Jo Squillo che ci ha fatti ballare come matti con le sue DJ session. Tanti messaggi, ma un solo hashtag ad accomunarli tutti: #GrazieBalconi.