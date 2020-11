Fedez alla conquista di Twitch: «In live mi sento libero, mostro il lato più autentico»

Nuova avventura digital per Fedez che è sbarcato su Twitch con il suo mondo raccontato da ‘La tana del Boomer’.

Fedez è sbarcato sulla piattaforma Twitch con il suo nuovo canale ufficiale. Così, fresco vincitore del prestigioso Ambrogino d’Oro 2020 insieme alla moglie Chiara Ferragni, l’artista amplia il suo mondo social che comprende oltre anche un seguitissimo profilo su TikTok (oltre 3,5 milioni di iscritti).

‘Zedef’, che recupera anche nel nome l’avventura YouTube di qualche anno fa, porta i fan ne ‘La tana del Boomer’, un concentrato tra reale e costruzione immaginaria di gadget, memorabilia, pezzi d’arte e oggetti vari che pescano nelle passioni dell’artista. Si va dal basket ai videogiochi fino ai titoli cult del piccolo e grande schermo della generazione pre-millennials.

Dalla sua stanza, Fedez/Zedef si racconta a ruota libera insieme ai suoi ospiti in una serie di dirette in live streaming tematiche. “I nuovi strumenti digitali hanno sempre avuto un grande fascino su di me – commenta Fedez – amo mettermi alla prova ed esplorare le potenzialità che mi può offrire una piattaforma ancora poco conosciuta da me.

Quello che più mi piace di Twitch è il contatto diretto con chi segue le mie dirette, la possibilità di poter vedere la loro immediata reazione a quello che io propongo e la conseguente interazione sincera, senza distacco, spontanea. Proprio per questo quando sono in live mi sento libero di poter mostrare il lato più autentico di me, che mi aiuta a rilassarmi e staccare un po’ dalla realtà di oggi”.

Proprio in merito all’arrivo di Fedez su Twitch, Pontus Eskilsson (VP of partnership di Twitch) ha dichiarato: “Il successo che Fedez ha già ottenuto è incredibile, anche se non è una sorpresa per noi. I suoi contenuti autentici e coinvolgenti lo rendono perfetto per la nostra community che ogni giorno si riunisce sulla piattaforma per seguire le proprie passioni e divertirsi.”

È incredibile sapere che Fedez si senta già a casa su Twitch e non vediamo l’ora di vedere i suoi prossimi contenuti. (Pontus Eskilsson)

Finora, a poco più di un mese dal debutto, ‘Zedez’ ha superato 200mila iscritti con picchi di oltre 400mila views. E il canale è nella Top Ten dei canali italiani più seguiti nel mese di novembre, è secondo tra i profili con la maggior crescita e sul podio tra quelli con il picco più alto di views durante una live stream.

