XF2020, i Melancholia cantano ‘Alone’ dopo l’eliminazione

Dopo l'eliminazione dei Melancholia, Manuel Agnelli parla di fallimento totale dell'edizione di #XF2020 e se la prende con Hell Raton.

Puntata travagliata quella di X Factor 2020 andata in onda giovedì 26 novembre e, del resto, non poteva essere altrimenti dopo l’eliminazione dei Melancholia. La band – del team di Manuel Agnelli – ha dovuto abbandonare il programma dopo il primo ballottaggio contro N.A.I.P. e l’evento ha suscitato l’ira del loro giudice, ma soprattutto del pubblico. C’è chi ha gridato all’eliminazione «più ingiusta della storia di X Factor» e chi ha minacciato di boicottare il format di Sky, perché – va detto – in un’edizione decisamente bizzarra, i Melancholia dai più erano già dati come assoluti e assodati vincitori.

E invece il pubblico si è dovuto accontentare del loro inedito Alone cantato durante Hot Factor, a fine puntata e con gli animi già abbastanza in subbuglio dopo le liti tra Manuel Agnelli e Hell Raton (che nella seconda manche ha dovuto salutare la sua cmqmartina). Manuel ha parlato senza mezzi termini di un «grandissimo fallimento» dell’intera edizione, colpevole di non aver preservato la musica vera della sua band, a favore delle artiste con l’autotune della squadra Under Donne di Manuelito.

I Melancholia fuori da X Factor 2020, i dati di ascolto

La puntata numero 5 di #XF2020, show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha totalizzato 941mila spettatori medi con una share del 3,62%. Risulta così essere la puntata live più vista delle ultime due stagioni su Sky Uno (+17% rispetto all’omologa puntata della scorsa annata, +8% rispetto alla scorsa settimana).

Sui social, il successo è costante: con 769.500 interazioni totali, in rilevazione linear, è al primo posto tra gli show della giornata di ieri (+111% rispetto all’omologa dello scorso anno); per quanto riguarda la rilevazione 24/7, le interazioni generate da X Factor durante tutta la giornata di ieri sono state 808.900 ed anche in questo caso #XF2020 risulta essere il primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa, eventi sportivi esclusi (+102% anno su anno). L’hashtag ufficiale anche questa settimana è entrato in classifica nei Trending Topic a livello globale nel corso della messa rimanendoci per diverse ore; nella chart italiana, è entrato alle 21.30 restandoci, prevalentemente in prima posizione, fino alla mattina di oggi. Tra i TT Italia sono salite anche le keyword Manuel, Naip, Melancholia, Blind, Manuelito (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

In totale, nel corso della serata di ieri sono stati espressi 5.800.000 voti.

Foto: Bianca Burgo