Studio 2054, lo show multi-dimensionale di Dua Lipa su LIVENow

Venerdì 27 novembre, Studio 2054 apre le porte allo show multimediale e ricco di ospiti di Dua Lipa. Tutte le informazioni.

Tutto è pronto per Studio 2054, lo show multi-dimensionale di Dua Lipa, che sarà trasmesso in tutto il mondo venerdì 27 novembre su LIVENow. Uno show attesissimo e senza precedenti. Studio 2054 è filmato dal vivo in un gigantesco magazzino e vedrà Dua Lipa muoversi tra set costruiti e show surreali, con sale da ballo, camerini e mirror ball. Accompagnata da un cast di musicisti, ballerini, skaters e acrobati, Dua Lipa si esibirà anche con eccezionali special guest: Angele, Bad Bunny, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Tainy.

Uno show imperdibile che arriva a pochi giorni dalla notizia delle sei nomination ricevute dalla popstar per i prossimi Grammy Awards – Record of the year, Song of the year e Best Pop Solo performance per il singolo Don’t start now, Album of the year per Future Nostalgia e Best Pop Duo/Group Performance per Un dia(one day) – e nello stesso giorno dell’uscita di una nuova versione speciale dell’album pop dell’anno Future Nostalgia.

Il 27 novembre esce infatti la versione di Future Nostalgia con in più il CD – per la prima volta disponibile – di Club Future Nostalgia, la versione tutta remixata da The Blessed Madonna. In questa nuova edizione sarà contenuto anche Levitating feat. DaBaby. Il brano, in tutte le sue versioni, è rimasto in testa alla classifica radio per ben tre settimane, mentre su TikTok l’hashtag #Levitating ha già superato i 2.7 miliardi di views.

Dua Lipa e Studio 2054, come funziona LIVENow

LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti. Il suo obiettivo è quello di intrattenere, coinvolgere ed educare offrendo sport, concerti, fitness, stand-up comedy e molto altro ancora. I fan possono godersi i contenuti direttamente da casa e condividere l’esperienza con gli amici tramite l’opzione di visualizzazione di gruppo Watch Together.

«Sono veramente orgoglioso che LIVENow trasmetta questi fantastici concerti, che saranno tra i principali eventi streaming globali del 2020. – ha commentato Andrea Radrizzani, fondatore e presidente di Aser Ventures – Dua Lipa è indubbiamente la pop star numero uno del pianeta al momento e questo sarà il suo più grande evento dell’anno. Il mondo sta attraversando un momento difficile e i fan non sono in grado di assistere fisicamente ai concerti, quindi il fatto che possiamo offrire loro questa esperienza di streaming live mi rende davvero felice».

«Questo è uno spettacolo che andrà oltre ai confini di una performance su qualsiasi palco e in qualsiasi studio. I fan di Dua Lipa di tutto il mondo rimarranno sbalorditi e ancora una volta siamo entusiasti di mostrare una straordinaria performance di una superstar internazionale su LIVENow. Il nostro obiettivo è quello di produrre e offrire le migliori esperienze live al pubblico di tutto il mondo. In questo modo, gli spettatori avranno la possibilità di entrare in contatto con gli artisti, vivendo un’esperienza completamente nuova» ha commentato Lara Vanjak, direttore di LIVENow.

I biglietti sono in vendita al prezzo di €13,99. Sono inoltre disponibili i biglietti VIP al prezzo di €22,00 che danno accesso a filmati esclusivi pre-show e dietro le quinte, oltre che all’After Show Party con Dua Lipa e i DJ suoi ospiti alle console. Chi ha acquistato il biglietto può rivederlo senza comprare un nuovo biglietto nelle 24 ore successive. Maggiori informazioni sono disponibili su www.dualipalivenow.com.