Il kit del DNA di Ghali «potrebbe causare apertura mentale»

Nella 'DNA Deluxe X Box' di Ghali, in uscita il 27 novembre, c'è anche un kit del DNA. A cosa serve? Lo spiega lo spot.

Cos’è il kit del DNA di Ghali? Il 27 novembre uscirà una box su Amazon in edizione limitata – la DNA Deluxe X Box – che conterrà un doppio vinile rosa, il cd autografato, un poster e – appunto – il kit del DNA. Una provocazione, certo, di quelle geniali. Come si evince infatti dallo spot pubblicato dallo stesso Ghali sul proprio profilo Instagram, lo scopo del kit è assolutamente giocoso e irriverente.

Nello spot del kit del DNA, una voce narrante (non di Ghali) volutamente accelerata imita la modalità con cui vengono enunciate le controindicazioni dei medicinali, affermando che il kit è da «tenere alla portata dei bambini» e che «potrebbe causare apertura mentale». Un modo per ribadire con ironia come tutti noi – prima di riconoscerci in una nazionalità o etnia – potremmo considerarci, più semplicemente, persone.

DNA di Ghali: Barcellona è disco d’oro

DNA, l’ultimo album di Ghali pubblicato a febbraio per Atlantic Warner/Sto Records, dopo 39 settimane consecutive di permanenza in classifica FIMI/GFK, questa settimana con DNA Deluxe X torna nella TOP10 degli album più ascoltati. Un segno concreto di quanto l’album sia stato tra i più amati dell’anno. DNA, disco di platino a soli due mesi dall’uscita, ha visto affermarsi grandi successi come Boogieman feat Salmo (doppio disco di platino) e Good Times (triplo disco di platino), fino alla recente Barcellona da oggi certificata disco d’oro.

Diciannove le tracce che compongono DNA Deluxe X: i 15 brani presenti nella versione originale e, a chiudere la tracklist, Cacao feat Pyrex (fresco di certificazione Oro), MILF feat. Taxi B e i due inediti, 1993 e MILLEPARE (Bad Times).