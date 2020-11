Katie Melua: ‘Joy’ è il nuovo video

Il relativo brano è tratto dall’ottimo e nuovo “Album No.8”, ottavo lavoro, appunto, della cantautrice e musicista georgiana, naturalizzata britannica. La storia è stata scritta da Keti Devdariani, già autrice di programmi televisivi di successo in Georgia.

Sono passati diversi anni dal suo debutto da adolescente nel 2003 con l’album “Call Off The Search”, sei volte disco di platino nel Regno Unito, che ha fatto diventare Katie Melua una delle artiste più amate e di successo al mondo. “Album No.8” (uscito ad ottobre) ha, invece, visto la musicista georgiana/britannica, di estrazione folk, jazz e blues, assumere il ruolo di unica paroliera ed ha ricevuto alcune delle migliori recensioni dei suoi 17 anni di carriera. Oggi Katie pubblica il video di “Joy”, ottimo brano tratto, appunto, dal suo ultimo album https://www.youtube.com/watchv=VS8MiVMM770&feature=youtu.be&src=Linkfire&lId=e4d86b7d-2e62-4a09-b3e4-256cbff4168c&cId=8b5dd982-0293-4464-821d-a80fd03d64e5 che è stato girato sia nella sua città natale, Londra, sia nel suo paese natale, la Georgia. Con una storia affascinante scritta dalla celebre sceneggiatrice georgiana Keti Devdariani, il video contiene anche uno speciale cameo della nonna di Katie, Tsaro Nozadze. “Questo è il mio mondo, se c’è mai stata un’icona vivente, ai miei occhi, è Keti Devdariani, l’autrice di Chemi Tsolis Dakalebi, un programma televisivo amato da molti in Georgia, che in passato ha rivoluzionato la cultura popolare georgiana. Keti ha gentilmente e splendidamente collaborato con noi per il video musicale di “Joy”. Mariam Sitchinava ha diretto la nostra troupe georgiana e Charlie Lightening ha diretto la band e me qui a Londra” commenta la stessa Katie. “Ma la cosa più importante è che anche mia nonna, Bebo Tsaro, è presente nel video con Sophie Khutsishvili nel ruolo della ‘piccola Katie’. Bebo, mi ha sempre ispirato, sia che si tratti di aggiustare un telefono – sì, non scherzo – che per fare la migliore marmellata di prugne che si possa desiderare. E quando le ho chiesto se voleva partecipare al mio nuovo video musicale, la sua espressione si è improvvisamente trasformata in quella di una star senza età, una miscela stratificata di orgoglio e umiltà.” Katie ha anche recentemente annunciato che venerdì 4 dicembre si esibirà in un concerto in diretta. Katie e la sua band suoneranno in uno dei luoghi più spettacolari di Londra, lo storico Rivoli Ballroom, un live disponibile in tutto il mondo (biglietti su katiemelua.lnk.to/Live) “Non potrei essere più felice di suonare i brani “Album No.8” e del mio repertorio con la mia cara band e la mia troupe il mese prossimo”, continua Katie. “Da quando ho visto il primissimo show su Driift, Laura Marling alla Union Chapel, sono stata molto determinata a trovare un modo per riunire il nostro team in una splendida cornice per suonare dal vivo per i nostri fan”. “Questa particolarissima esibizione dal vivo dallo splendido Rivoli Ballroom sarà diretta da Charlie Lightening e sul palco si uniranno a me Tim Harries al basso, Mark Edwards alle tastiere, Zurab Melua alle chitarre, Joe Yoshida alla batteria e Nina Harries al contrabbasso e ai cori.” L’evento multi-camera sarà in livestreaming per i fan di tutto il mondo, con una programmazione differenziata per le diverse regioni. Lo spettacolo non sarà disponibile on-demand e l’unico modo per vederlo sarà quello di acquistare i biglietti per la trasmissione livestream.

Livestream #1 (UK & EUROPE): 20.00 GMT / 21.00 CET

Livestream #2 (US EAST COAST): 20.00 EST

Livestream #3 (US WEST COAST): 20.00 PST

Livestream #4 (AUS, NZ & ASIA): 20.00 AEDT / 22.00 NZDT / 18.00 JST & KST