Il ritorno di un’icona: ecco la LEGO Technic McLaren Senna GTR

Arriva sul mercato la LEGO Technic McLaren Senna GTR: 830 mattoncini per ricostruire una vera e propria icona.

Nel mondo LEGO, è finalmente arrivato il momento di LEGO Technic McLaren Senna GTR, un’auto straordinaria proprio come l’originale.

La potenza e la raffinatezza senza pari della McLaren, unite all’accuratezza del design del Gruppo LEGO, danno vita alla replica di questa iconica supercar da pista. Il veicolo composto da 830 pezzi non scende a compromessi quando si tratta di ingegneria e stile. Si tratta della prima supercar McLaren ricreata con elementi LEGO Technic progettata per offrire un’esperienza di costruzione emozionante e coinvolgente dai 10 anni in su.

Il modello lungo 32 cm vanta un motore V8 con pistoni in movimento, bellissime curve aerodinamiche, portiere a diedro apribili e una verniciatura blu inconfondibile. Un’auto pronta a sorprendervi e a farvi battere il cuore a ogni giro di pista e ogni volta che la ammirerete.

LEGO Technic McLaren Senna, una vera sfida per la LEGO

«Ricreare un’auto così estrema come la McLaren Senna GTR con i LEGO Technic è stata una vera sfida. – afferma Uwe Wabra, Senior Designer, LEGO Technic – Questo bolide da pista non è come qualsiasi auto da strada su cui ho lavorato in passato. La McLaren Senna GTR presenta dettagli unici che la differenziano dalle altre, come la sua silhouette e l’incredibile spoiler posteriore. Ci siamo impegnati al massimo affinché il modello celebrasse perfettamente la forma d’arte che è la McLaren Senna GTR, proprio come fanno gli ingegneri McLaren quando progettano le loro supercar».

LEGO Technic McLaren Senna GTR sarà disponibile in tutto il mondo dall’1 gennaio 2021 nei LEGO store e su LEGO.com, oltre che nei migliori negozi di giocattoli e nella rete dei retailer mondiali di McLaren.

«Il team responsabile del design della McLaren Senna GTR ha lavorato a stretto contatto con i progettisti del Gruppo LEGO per esaltare il look estremo, l’emozione e l’essenza di una supercar così incredibile per i costruttori di LEGO Technic. – commenta Robert Melville, Design Director McLaren Automotive – Questa replica LEGO è ricca di dettagli incredibili come lo spoiler posteriore, i pistoni in movimento nel motore V8 e le portiere a diedro. Siamo perciò molto orgogliosi sia del modello che della vettura originale».

LEGO Technic McLaren Senna GTR è l’ultimo modello ad essere rilasciato nell’ambito della partnership di lunga data con McLaren Automotive. La partnership è iniziata nel 2015, dopo l’uscita del set McLaren Senna LEGO Speed Champions nel 2019. I costruttori LEGO di tutte le età hanno potuto creare supercar come la McLaren P1, la 720S nel 2017 e la McLaren Senna nel 2019. I due brand sono uniti da una spinta per l’eccellenza ingegneristica e per un design pionieristico.