Klone: nuovo video per la band francese

Il brano scelto è “The Spy”, cover dei Doors tratta sempre dal loro ultimo album (uscito nel 2019) intitolato “Le Grande Voyage”. Si tratta del primo loro lavoro uscito per la prestigiosa etichetta inglese specializzata nel rock progressive.

I francesi Klone, paladini del rock prog atmosferico, presentano il nuovo e spettacolare video di The Spy, cover di The Doors, tratto dal loro ultimo album in studio del 2019, “Le Grand Voyage. Lo stesso chitarrista dei Klone, Guillaume Bernard, commenta: Ascolto The Doors da quando ero adolescente e ho sempre amato il lato psichedelico e sciamanico della loro musica. Conservo anche un ottimo ricordo dell’atmosfera del film The Doors di Oliver Stone che ho più volte visto. “The Spy” è un brano tratto dall’album Morrison Hotel uscito nel 1970 ed è un vero piacere rendere omaggio a questa fantastica band che mi ha sempre emozionato. Volevo rendere questa canzone, fondamentalmente blues con atmosfere da piano bar, qualcosa di più pesante e lento, rispettando i codici della canzone. Alla fine siamo riusciti a farne una versione Blues – Doom. Spero che questa nuova veste vi piaccia! Attualmente stiamo lavorando alla preparazione del nostro prossimo album- aggiunge Bernard – ed iniziamo ad avere molto materiale per il futuro e siamo impazienti di poter condividere tutto questo con il nostro pubblico. “Le Grand Voyage”, uscito nel 2019 e prima release per Kscope, è il frutto di un’operazione sonora molto audace dove si intrecciano chitarre oscure ed atmosfere elettroniche. Un ottimo lavoro che ha ricevuto grandi elogi dai media ed è impreziosito da un artwork di copertina, creato da Francesco Dell’Orto, premiato come miglior design agli Art Vinyl Awards del 2019.

I video dei Klone estratti da Le Grand Voyage

Yonder (https://youtu.be/eL9KeXozxW4 )

Yonder (Live At Hellfest 2019) (https://youtu.be/MDw7qqrxJd8 )

Breach (https://youtu.be/yviLDZZDTMk )

Silver Gate (https://youtu.be/PBAARtiE2aQ )

Hidden Passenger (https://youtu.be/cOaxzDw0ZpM )

I Klone sono:

LIVE:

Yann Ligner: Vocals

Guillaume Bernard: Guitar

Aldrick Guadagnino: Guitar

Martin Weill: Drums

Enzo Alfano: Bass

STUDIO:

Yann Ligner: Vocals

Guillaume Bernard: Guitar

Aldrick Guadagnino: Guitar

Morgan Berthet: Drums

Jean Etienne Maillard: Bass

Matthieu Metzger: Sax / Samples

Facebook & Instagram @kloneband

Twitter @KloneOfficial