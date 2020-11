Il Colosseo LEGO è la più grande costruzione di mattoncini di sempre

Sarà disponibile dal 27 novembre, ma già ammirarlo in fotografia è una delizia per gli occhi: ecco l'imponente Colosseo Lego.

Sarà il più grande set mai realizzato finora da LEGO e, nel nostro piccolo, c’è di che essere orgogliosi. Perché la nota azienda di mattoncini, dal 27 novembre, metterà sul mercato il Colosseo LEGO, la replica in mattoni dell’incredibile architettura dell’originale anfiteatro romano.

9.036 pezzi totali. Quanti ne bastano per battere il primato del set LEGO Star Wars Millennium Falcon, che vantava appunto il record di set più grande rilasciato dall’azienda. Un omaggio a Roma, alla nostra Capitale, ma soprattutto a uno dei simboli architettonici che ci rendono celebri in tutto il mondo. Un modello epico contraddistinto da tre ordini architettonici: colonne doriche, ioniche e corinzie, tutte ricreate fedelmente con mattoncini LEGO, utilizzando tecniche di costruzione innovative, tra cui motivi decorativi alle volute riprodotte usando pattini a rotelle per minifigure LEGO colorate e capovolte per ottenere un aspetto autentico.

Colosseo LEGO, la sfida di trasmettere la monumentalità dell’anfiteatro

«Una delle sfide più grandi e importanti è stata quella di trasmettere la monumentalità del Colosseo con i mattoncini. – ha dichiarato Rok Zgalin Kobe, senior designer del set – Il modello LEGO doveva mettere in risalto la speciale caratteristica architettonica dell’originale: le file di colonne che fiancheggiano gli archi in stili differenti. Per ottenere questo risultato, il set è realizzato utilizzando un effetto di esagerazione verticale. La sezione trasversale è quindi molto più ripida rispetto alla struttura originale. Grazie all’esperienza di realizzazione del modello LEGO, speriamo di invogliare tutti i costruttori a saperne di più dell’originale».

Una cura dei dettagli meticolosa pensata per rimanere fedeli al monumento storico. Comprese le 80 volte con nervature presenti nella gradinata (lo stesso numero dell’originale) e le tre diverse tonalità di mattoncini che replicano le varie colonne e l’invecchiamento subito nei suoi quasi 2000 anni di storia. Un’esperienza di costruzione creata per adeguarsi volutamente al monumento originale, dove per ultima è stata riprodotta l’arena in legno LEGO, simulando così anche i lavori eseguiti negli anni ’90. Il Colosseo LEGO poggia su una base ovale, così da essere ammirato a 360 gradi da qualsiasi angolazione.

I costruttori possono quindi scegliere quale lato mostrare di questa magnifica riproduzione del simbolo romano per eccellenza. Si potrà scegliere di esporre la parte meridionale dell’anfiteatro, distrutta da vari terremoti e disastri naturali negli anni, oppure la parte settentrionale rimasta intatta. Il Colosseo presenta inoltre degli archi, ricreati nel dettaglio con i mattoncini LEGO, che permettono di ammirare il centro dell’anfiteatro dall’esterno, proprio come nella realtà.