‘L’Ickabog’, J.K. Rowling: «Era in soffitta, l’ho riletto dopo anni»

La scrittrice britannica torna in libreria con la fiaba inedita ‘L’Ickabog’, accompagnata da illustrazioni differenti per ogni Paese selezionate con un concorso.

È in libreria dal 10 novembre L’Ickabog, fiaba inedita della britannica J.K. Rowling, pubblicata in Italia da Salani. Il volume, ampiamente illustrato, è destinato a sostenere con il ricavo dai diritti d’autore le persone più colpite dal Coronavirus in Inghilterra e nel mondo. Un fine più che nobile, dunque, per una storia che ha un lungo e curioso passato alle spalle.

Lo ha raccontato la stessa autrice: “Ho avuto l’idea per L’Ickabog molto tempo fa e ogni sera, mentre ci lavoravo, l’ho letto ai miei due bambini più piccoli, capitolo per capitolo. Tuttavia, sono stata molto impegnata in altri progetti, ed è così che L’Ickabog è finito in soffitta.”

The Ickabog is published today, complete with STUNNING pictures created by young illustrators around the world! I’m donating my royalties to my charitable Trust, Volant, to help medical and frontline charities support vulnerable groups impacted by Covid-19. pic.twitter.com/RKTUidveMS — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 10, 2020

Solo in questi mesi, la Rowling ha deciso di tornare a quelle pagine: “Poi però è iniziato il lockdown per Coronavirus. – racconta ancora – È stato un momento davvero difficile, per i bambini in particolare, così ho deciso di riprendere L’Ickabog dalla soffitta, e l’ho riletto per la prima volta dopo anni, l’ho riscritto e poi l’ho letto di nuovo ai miei figli. […] Ed ora eccoci qui!”

Il Torneo delle illustrazioni

La nuova favola è ben più di un libro illustrato: ogni Paese ha un’edizione differente per apparato iconografico grazie al contributo di migliaia di bambini. Per coinvolgere le famiglie, infatti, è stato lanciato un torneo a cui i più piccoli hanno partecipato inviando disegni ispirati ai vari capitoli della storia.

Durante l’estate, di settimana in settimana, i bambini hanno potuto sbizzarrirsi e i lavori sono stati sottoposti a una giuria di esperti. Disegnatori, scrittori e artisti, insieme al direttore editoriale di Salani Mariagrazia Mazzitelli, hanno quindi scelto i 34 disegni che sono entrati nell’edizione ufficiale italiana.

“Emoziona questo atto di restituzione di J.K. Rowling – commenta Mazzitelli – con il suo stile inconfondibile, imprime in questa fiaba un segno di speranza senza precedenti, è sempre dalla parte dei bambini, dipinge il Male come solo lei sa farlo e anche il Bene, dolce e per tutti i buoni e i giusti. Una storia che fa ridere e con un finale che commuove. Un libro che rimane vivo nel pensiero di piccoli e grandi.”

J.K. Rowling, L’Ickabog, Milano, Salani Editore, 2020 (pagine: 320 – Prezzo 19,80 €)

Foto di Debra Hurford Brown da Ufficio Stampa Salani Editore