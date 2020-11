Gente Roma supporta la cultura del bello: ecco chi c’era dietro i manifesti

Dietro le misteriose affissioni apparse a Roma a Campo De' Fiori c'era Gente Roma, storica catena romana di boutique multibrand.

In bad times beautiful things are necessary è il messaggio della nuova campagna 2020 di Gente Roma, storica catena romana di Boutique multibrand del luxury fashion che da quasi 40 anni con stile ed eleganza è punto di riferimento per l’estetica del bello in tutte le sue forme sia a livello nazionale che internazionale.

Una campagna eccezionale e straordinaria, apparsa lo scorso 7 Novembre con una super affissione presso l’iconica piazza di Campo dei Fiori in Roma, dove per la prima volta si comunica un messaggio sociale forte e non un semplice prodotto.

«La campagna – dichiara Vito Addadi (fondatore di Gente) – è un inno alla valorizzazione della bellezza in ogni sua forma, secondo la personale sensibilità di ognuno. Uno speciale riconoscimento a tutti gli artisti e i creativi che, attraverso la propria interpretazione, ci donano quella bellezza e umanità quotidiana di cui abbiamo bisogno oggi più che mai».

In un momento grigio e oscuro, Gente Roma lancia così un messaggio importante volto alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti del bello e della cultura in tutte le sue declinazioni artistiche. Un invito a non dimenticarsi di quanto la cultura del bello sia di fondamentale importanza per nutrire lo spirito, l’anima, il cuore e la mente, allargando i nostri orizzonti e contribuendo all’arricchimento personale di ognuno di noi. Un messaggio sociale che diviene al tempo stesso un grido di speranza e un appello di solidarietà a supporto di tutto il mondo della moda, del cinema, del teatro, della musica e dell’arte in generale, gravemente colpito dal Covid.

Gente Roma: borse di studio per i creativi

Da qui l’idea dell’istituzione di un bando per borse di studio al quale potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema In bad times beautiful things are necessary, concetto fulcro della campagna promossa da GENTE Roma.

Il risultato finale della campagna sarà un video emozionale che ripercorrerà le fasi della creazione e del lancio del manifesto finale, attraverso la selezione del messaggio IN BAD TIMES BEAUTIFUL THINGS ARE NECESSARY, che ha svelato il mistero dell’inquietante affissione anonima comparsa una settimana prima a Campo De’ Fiori. Tra i vicoli e le piazze di una Roma eterna, colta alle prime luci dell’alba, il video è accompagnato dalla voce del doppiatore Andrea Mete, voce tra gli altri di John Legend, Zac Efron e Justin Timberlake.