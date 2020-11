‘Quatermass Seven’: è il nuovo album di Little Barrie & Malcom Catto

L’alternative band britannica e il leader e batterista dei fantastici Heliocentrics insieme in un originale ed interessante album. “After After” è il brano che preannuncia il lavoro, già disponibile in streaming ed in uscita in vinile il 20 novembre.

I Little Barrie, alternative e psych band britannica, e Malcolm Catto, leader e batterista degli eccezionali The Heliocentrics, fanno uscire per la Madlib Invazion, personalissima label del dj Madlib, un incredibile album di Sci-Fi Fuzz-Rock dai toni Jazz. S’intitola “Quatermass Seven”ed è già disponibile in streaming, ma uscirà su vinile il 20 novembre preannunciato dal singolo “AfterAfter”https://www.youtube.com/watch?v=KxtH4ZoeyPk.”Quatermass Seven” è il primo album dei Little Barrie pubblicato dopo la scomparsa del batterista Virgil Howe e la pubblicazione di ‘Death Express’, disco di cui faceva parte anche il brano composto da Barrie Cadogan e soci per la sigla della serie tv ‘Better Call Saul’. I nuovi Little Barrie hanno un tocco più scuro che in passato e una verve creativa rinnovata, capace di pescare tanto nel loro classico repertorio blues rock, quanto nel jazz contemporaneo di Malcolm Catto. “Quatermass Seven” segna l’incontro il quotato chitarrista Barrie Cadogan (oltre ai suoi Little Barrie ha prestato le sue doti chitarristiche a Edwyn Collins, Paul Weller, Johnnny Mar, i Saint Etienne, i Primal Scream, gli Spiritualized, Andrew Weatherall, Morrissey e Chemical Brothers) e il bassista Lewis Wharton dei Little Barrie con il batterista e leader degli Heliocentrics Malcolm Catto. L’album è il primo di inediti a nome Little Barrie dal 2017, anno di uscita del loro ultimo disco ‘Death Express’ e della prematura morte del batterista Virgil Howe. Il disco è stato registrato in presa diretta con un minimo uso di overdub e prodotto da Malcolm Catto stesso presso i suoi Quatermass Studio. L’incontro con Malcolm ha dato nuova linfa al sound dei Little Barrie grazie al suo inimitabile stile alla batteria, lo stesso che rende unici e riconoscibili i The Heliocentrics. E, per chi ha già amato i Little Barrie e gli Heliocentrics questo è un album assolutamente da non perdere.

LITTLE BARRIE & MALCOLM CATTO – ‘Quatermass Seven’

Dal 20 novembre in formato fisico per Madlib Invazion

tracklist:

01. Rest In Blue

02. You’re Only You

03. Repeater #2

04. T.R.A.B.S.

05. Steel Drum

06. After After

07. Repeater #1

