Shame: nuovo singolo live

Gli Shame hanno registrato una live session per supportare il noto live club londinese Brixton Electric e i suoi dipendenti. La session includerà nuova musica, tra cui la nuova traccia ‘BiL’ ed il relativo video diretto da Ja Humby (Molten Jets). La band ha anche annunciato una nuova data, 21 aprile 2021, alla Brixton Electric, dopo quella andata velocemente sold out del 22 aprile. Gli Shame sono un gruppo rock alternativo britannico originario del sud di Londra. Il loro album di debutto “Song of Praise” è stato pubblicato il 12 gennaio 2018 su Dead Oceans, ha ricevuto il plauso della critica ed è stato consigliato da varie pubblicazioni specialistiche internazionali, tra cui NME e Clash. Lo stesso lavoro ha raggiunto il numero 32 della UK Album Chart ed è rimasto in classifica per due settimane. ‘BiL’ segue l’uscita del singolo ‘Alphabet’, primo brano inedito della band londinese dalla pubblicazione del loro acclamato esordio ‘Songs of Praise’. La nuova traccia mostra gli Shame alle prese con un sound nuovo e un songwriting più potente che in passato. La session live è stata girata con più camere per mostrare l’ottima presenza on-stage della band e l’intensità delle performance del cantante Charlie Steen. Ne esce fuori un live che conferma gli Shame come una delle più vitali realtà della nuova scena inglese.

Info singolo: https://deadoceans.com/artists/shame/