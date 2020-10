‘Le Streghe’ di Robert Zemeckis: 10 minuti del film in anteprima

Dal 28 Ottobre arriva in digitale Le streghe film diretto da Robert Zemeckis e ispirato al racconto di Roald Dahl. Ecco un anteprima

Diretto dal premio Oscar Robert Zemeckis arriva in esclusiva digitale dal 28 Ottobre 2020 ‘Le Streghe’ grazie a Warner Bros. Pictures. Un cast straordinario per l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Roald Dahl: Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci.

Come dicevamo il film è disponibile in versione digitale sia per l’acquisto che per il noleggio premium sulle piattaforme di Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

E proprio per celebrare l’arrivo del film in Italia, la Warner Bros. Italia ha messo a disposizione sul proprio canale YouTube, 10 minuti del film. Se volete vedere i 10 minuti in anteprima, potete cliccare qui!

Il film, tra i cui produttori troviamo Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, racconta le vicende di Bruno un giovane orfano che alla fine del 1967 va a vivere con sua nonna a Demopolis, una cittadina dell’Alabama. Nonna e nipote avranno la sfortuna di imbattersi in un gruppo di streghe dall’aspetto molto glamour ma assolutamente diaboliche e con un perfido piano da realizzare. I due fuggiranno in una località balneare ma sfortunatamente è la stessa che le streghe hanno scelto per il loro raduno sotto la guida della Strega Suprema.

Zemeckis rivisita la storia tratta dal libro del 1983 che ha venduto oltre 300 milioni di copie e che è stato tradotto in 41 lingue diverse rimanendo uno dei testi di riferimento per i ragazzi di tutte le generazioni.

Tremate, Le streghe son tornate!

Crediti foto@Ufficio Stampa Warner. Bros Italia