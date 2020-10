Ras Mat-I: fuori il nuovo singolo ‘Borsalino’

Il tributo reggae al leggendario cappello, mito internazionale che negli anni è stato associato a star della musica e del cinema. Un concentrato di stile e raffinatezza del quale anche il musicista romano non può fare a meno nelle sue esibizioni.

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali “Borsalino”, il nuovo singolo e videoclip del musicista romano Ras Mat-I. Ras Mat-I, nome d’arte di Matteo Rocca (conosciuto anche come New Roy) cantante, intrattenitore, Mc, Dj toaster, e produttore, nato e cresciuto a Roma. Ha iniziato il suo percorso artistico nel mondo della musica nel 2010 ed ha all’attivo 10 singoli pubblicati su vinile, tra cui tracce come “Natty Rebel”, “How long Jah” e “If I Could Save The World”. E’, inoltre, co-fondatore dell’etichetta Tamrat Records. Ras Mat-I ha così dedicato una canzone al leggendario cappello, coniugando queste sue passioni: il mondo musicale e l’estetica del cappello “Borsalino”. Partiamo dal presupposto che non si tratta solo di un cappello, –spiega l’artista– “Borsalino” è un mito internazionale senza tempo che negli anni è stato associato alle star della musica e del cinema, come Frank Sinatra o l’Indiana Jones interpretato da Harrison Ford, in varie forme e di vari brand come anche quello dei Blues Brothers o di Michael Jackson. Questo cappello, che non può fare a meno di indossare durante i suoi concerti, è un concentrato di stile e raffinatezza, ma, anche un simbolo di appartenenza. Non importa se sei un rocker o un rapper, se sei nato a fine ‘800 o vivi negli Anni ’00, è come se chiunque entri in contatto con il mondo “Borsalino” faccia tacitamente parte di una sorta di setta dell’eleganza. L’atmosfera musicale riporta ai suoni latini e caraibici che, attraverso il reggaeton, accompagnano questo periodo musicale insieme ai suoni trap, ma con quel tocco estetico “all’italiana” che caratterizza la sua musica. La produzione di Raina (Villa Ada Posse) e BootLoop si sposa con le strofe e i ritornelli per tutta la durata della canzone. Ad accompagnare il singolo c’è anche il videoclip realizzato da Maleta Production, dove il protagonista interpretato proprio da Ras Mat-I, simboleggia un ragazzo “normale”. Ma ecco che nel momento in cui indossa il suo cappello viene trasportato in un mondo nuovo, fatto di tutto ciò che più riesce a trovare spazio nell’immaginazione e fin dove la musica riesce a portare. Coreografie e ballerini, auto vintage e tutti gli ingredienti per festeggiare ed esaltare questa leggenda di stile ed eleganza. Spensieratezza profusa a piene mani, ed in questo momento certo non guasta!

