‘Andere’: nuovo singolo/video per All Diese Gewalt

Fuori la nuova traccia che anticipa l’album in lingua tedesca “Andere” in uscita il 6 novembre per Glitterhouse Records. All Diese Gewalt è il fantastico progetto industrial rock del musicista, cantante e produttore Max Rieger.

“Andere” è il nuovo album in lingua tedesca di All Diese Gewalt, progetto industrial rock del musicista, cantante e produttore Max Rieger (ex leader dei Die Nerven). Il nuovo album di All Diese Gewalt uscirà il 6 novembre per Glitterhouse Records, anticipato dalla titletrack Andere. Si tratta di un album davvero potente, diviso tra industrial, rock alternativo, ambient e post-punk, in uscita a 4 anni di distanza da ‘Welt In Klammern’, esordio solista a nome All Diese Gewalt. Noto per essere stato il cantante del trio post punk tedesco Die Nerven, Max Rieger ha passato gli ultimi quattro anni a scrivere e registrare il nuovo album durante le pause dai suoi costanti impegni dal vivo e in studio. Max è un produttore di fama internazionale, tra i più ricercati in patria, e il suo nuovo album ne è la prova, grazie a suoni, scelte stilistiche e arrangiamenti unici. Per ‘Andere’ (“altri” in tedesco) l’artista si è ispirato al lavoro di Brian Eno sul capolavoro di pop avanguardistico ‘Here Come The Warm Jets’, alle più contemporanee produzioni degli Swans di Michael Gira e al post-punk oscuro degli inglesi The Horrors e dei newyorkesi Interpol. I testi dell’intero album sono cantati in tedesco ed esplorano i temi del disumanizzante effetto dell’isolamento, come provato da Max e dall’intera popolazione mondiale durante il lockdown. Lo stile di All Diese Gewalt (“tutta questa violenza” in tedesco) è di grande impatto, con un sound che poggia su un sintetico tappeto industrial influenzato dalla musica ambient, con un incedere tipicamente post-punk. Visto il grande impatto e le potenzialità espresse nel nuovo singolo, l’album riuscirà sicuramente ad accrescere la fama internazionale di All Diese Gewalt.

ALL DIESE GEWALT – ‘Andere’

Disponibile dal 6 novembre per Glitterhouse Records

tracklist: