‘Raisin’ è il nuovo singolo di Anna McClellan

Il nuovo brano farà parte del terzo album della giovane cantautrice americana, intitolato “I Saw First Light”. Il nuovo lavoro uscirà il 20 novembre 2020 per Father/Daughter Records.

“Raisin” è il nuovo singolo della giovane songwriter americana Anna McClellan. Precede e farà parte del terzo album, intitolasto “I Saw First Light”, della cantautrice statunitense in uscita il prossimo 20 novembre per Father/Daughter Records. Anna è una giovanissima musicista di Omaha, Nebraska, dal tocco unico e originale, differente dalla maggiori parte dei songwriter contemporanei per scelte stilistiche, armonie vocali e per i ricercati arrangiamenti. Ha iniziato a suonare dal vivo nella sua Omaha ad appena 17 anni, da quel giorno non ha mai smesso di fare tour ed esibirsi dal vivo. Il suo primo album ‘Fire Flames’ le ha dato la possibilità di farsi conoscere negli States e in Canada con un tour in apertura a Frankie Cosmos. Grazie alla data newyorkese di quel tour Anna è entrata in contatto con il team della Father/Daughter Records con cui ha registrato il nuovo album ‘I Saw First Light’. Si tratta del terzo album di Anna, seguito dell’ottimo ’Yes and No’ nel 2018, anticipato dal nuovo estratto ‘Raisin’ e dai precedenti due singoli ‘Desperate’ e ‘Pace of the Universe’. Il nuovo album è stato registrato da Anna in due settimane, con session divise tra il Midwest e la east coast americana. Per questo lavoro Anna ha focalizzato la sua attenzione verso un’analisi della propria interiorità e dei rapporti con il prossimo. Il tutto, attraverso sonorità personali e poco frequentate.

ANNA McClellan – ‘I Saw First Light’

Disponibile dal 20 novembre per Father/Daughter Records

tracklist: