‘Femme Africaine’: nuovo singolo/video per Star Feminine Band

Altro estratto dall’album omonimo d’esordio delle Star Feminine Band, giovanissime musiciste del Benin. Otto ragazze che stanno scuotendo la scena africana con la loro miscela di rock, jazz e folk.

‘Femme Africaine’è il nuovo singolo estratto dall’album omonimo d’esordio (in uscita il prossimo 20 novembre per Born Bad Records) delle giovanissime musiciste del Benin STAR FEMININE BAND, otto ragazze africane che stanno scuotendo la scena africana grazie ad una frescs e originalissima miscela sonora di rock, jazz e folk.

L’album era stato anticipato dal brano ‘Peba’ – e dal breve documentario sulla Star Feminine Band. La Star Feminine Band è composta da otto ragazze tra i 9 e i 16 anni, giovani studentesse affascinate da arte e musica. Le ragazze si ritrovano tutti i giorni in uno studio ricavato in una stanza del locale museo della loro città, Natitingou, dove provano quotidianamente, giorni festivi e vacanze incluse. Nel 2020 purtroppo la situazione delle donne in molte aree rurali del continente africano, ma anche nelle metropoli, non è cambiata rispetto al secolo scorso e il movimento #MeToo difficilmente ha toccato le areee più remote del paese. La Star Feminine Band però riesce a suonare dal vivo nella area di Natitingou e nei villaggi attigui, e a richiamare un sempre più grande numero di curiosi, composto da bambini, famiglie e amanti di musica contemporanea e del passato. André Baleguemon, tutore e consigliere della band e la band hanno adattato canzoni ispirate dalla musica tradizionale e dato nuova linfa al folklore locale. Le ragazze si ispirano ai ritmi della cultura waama, cantano in francese e nelle lingue locali della loro area (waama e ditamari), così come nella lingua principale del Benini, il Fon. ‘Peba’, uno dei primi brani scritti, è in waama e parla di ragazze che vanno a scuola per realizzarsi. ‘Timtilu’, in ditamari, parla di appartenenza e di non abbandonare la propria cultura e anzi di onorarla. ‘Rew Be Me Light’ è un’ode alle donne, ad aver successo nella vita, nel lavoro e come donna. André Baleguemon ha composto tutti i brani del disco d’esordio delle giovani ragazze del Benin, ma come lui stesso ci tiene a ricordare: “Tutte loro hanno sottoposto idee e scritto testi. Il sogno segreto di queste ragazze è diventare star internazionali e mostrare al mondo intero l’importanza di essere donna. La Star Feminine Band parla di mutilazione genitale femminile e violenza contro le ragazze, ci tengono ad avviare un dibattito politico e sociale per migliorare il loro paese.” Le otto ragazze della Star Feminine Band stanno diventando l’orgoglio della regione dell’Atakora e piantando i semi per un futuro migliore del Benin. E, come dicono loro stesse: “Una band composta da 8 ragazze può cambiare l’immagine delle donne in Africa”.

Info album:https://www.bornbadrecords.net/releases/star-feminine-band/

STAR FEMININE BAND – ‘Star Feminine Band’

Disponibile dal 20 novembre per Born Bad Records

tracklist:

1 Peba

2 Rew Be Me

3 Femme Africaine

4 Montealla

5 La Musique

6 Idesouse

7 Iseo

8 Timtitu

STAR FEMININE BAND info:

https://www.facebook.com/starfeminineband

https://www.instagram.com/starfeminineband/?fbclid=IwAR0S82moUtOypLj4pKdChtRr5e013y2_D4Yi1bbSzQ2jHEqLNLOcY2O-RI0

https://starfeminineband.bandcamp.com/album/star-feminine-band